Mientras España estalla por la vivienda, la cuenta oficial del PSOE en TikTok se dedica a hacer trends: «Rojo por fuera, quesito por dentro»

España vive uno de los momentos más críticos de su historia democrática debido a una crisis de vivienda que se lleva gestando desde hace años. El fuerte malestar social, incluso por sectores de la izquierda, teniendo como casus belli el desahucio y la muerte de Maricarmen, empujó al PSOE de Pedro Sánchez a llevar al Congreso dos decretos para intentar paliar el problema de la vivienda. Los decretos no consiguieron mayoría para aprobarse, lo que incentivó al presidente del Gobierno a convocar elecciones el próximo 29 de noviembre.

Ante esta crisis de vivienda, los barómetros que miden la intención de voto (menos el CIS, que da como ganador al PSOE) han coincidido en el resultado: el PP ganaría las elecciones y podría gobernar de la mano de Vox.

«Rojo por fuera, quesito por dentro»

Expertos concluyen que España necesita un «cambio radical» para remediar la precaria situación que vive. Cuando Sánchez llegó al Gobierno hace casi ocho años, la vivienda se posicionaba como el 16.º problema de los españoles. En la actualidad se ha convertido en el problema más importante de los españoles, por encima de otros escándalos que salpican al partido del Gobierno en temas de inmigración y corrupción.

A pesar de la seriedad que requiere la situación y en plena precampaña electoral, la cuenta del PSOE de redes sociales ha decidido lanzar publicaciones en forma de ‘meme’ que no tienen relación con el momento determinante que vive el país. La publicación sigue un trend donde juega con ser igual que un queso de la marca Babybel: los cuales tienen un envoltorio rojo y por dentro está el queso (en redes sociales, ser un queso equivale a ser guapo).

La incredulidad de la gente

Aunque TikTok sea una red social, como poco sería, los comentarios se han llenado de gente que se sorprendía al darse cuenta de que la publicación estaba hecha desde la cuenta oficial del PSOE.

TikTok es una plataforma donde los partidos políticos utilizan formatos y tendencias de redes sociales con el fin de captar electorado joven, defendiendo sus propuestas bajo la premisa del humor. A pesar de que el contenido conecta con mucho electorado de izquierdas, también genera malestar. Como de quienes interpretan que recurrir a tendencias desconectadas de la realidad socioeconómica o política, precisamente en momentos de malestar social por el precio del alquiler o el acceso a la vivienda, da a entender una desconexión con los problemas prioritarios o incluso frivolidad.