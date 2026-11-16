Rusia bombardea Járkov y Nicolaiev y causa dos muertos y varios heridos

Ucrania ha confirmado el fallecimiento de dos personas y el traslado de varios ciudadanos al hospital como resultado de las heridas tras el bombardeo de dos ataques rusos en las regiones de Nicolaiev y Járkov, según han denunciado las autoridades ucranianas.

«Como consecuencia del ataque enemigo contra Nicolaiev, un hombre ha muerto y otras dos personas han resultado heridas. Ambas han sido hospitalizadas. Los equipos médicos les están prestando la asistencia necesaria», ha informado el gobernador de la región, Georgi Reshetilov, en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, ha confirmado que un dron no tripulado alcanzó infraestructuras portuarias y una empresa en la ciudad. «Se está recabando más información sobre las consecuencias del ataque», ha agregado durante una jornada en la que se han activado alertas aéreas en varias ocasiones por la presencia de drones rusos.

En el caso del ataque en Járkov, el gobernador Oleg Sinegubov ha confirmado un ataque contra la ciudad de Balaklia que ha dejado un muerto y cuatro heridos.

«Una oficina de correos, un camión y tres coches resultaron dañados. Se están llevando a cabo las labores para reparar los daños y restablecer la normalidad», ha añadido.

Este ataque se produce en pleno recrudecimiento del intercambio de golpes entre Ucrania y Rusia, después de que Kiev haya atacado con drones el Puente de Crimea, que une la península homónima con la provincia rusa de Krasnodar, y el Ministerio de Defensa ruso haya comunicado el derribo de más de 1.330 drones durante la última noche, entre ellos los que han sobrevolado los mares Negro y Azov.

Rusia ataca Bilenke

Por su parte, el gobernador de Zaporiyia, Mijailo Semikin, ha afirmado a través de redes sociales que un hombre y una mujer han muerto en las últimas horas a causa de varios ataques con drones contra Bilenke y la capital provincial, la homónima Zaporiyia, antes de confirmar igualmente daños materiales. «Sinceras condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos», ha señalado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha cifrado en 158 los drones lanzados durante la noche por las tropas rusas, al tiempo que ha destacado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 131 aparatos. Sin embargo, ha confirmado impactos en 19 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otros once lugares.