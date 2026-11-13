La UE enviará a cinco países a negociar la paz en Ucrania y deja fuera a España

Los líderes de la Unión Europea no han logrado un acuerdo para designar a una única voz que represente a los europeos para las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Por ello, enviará un «equipo europeo», en el que no participa España. Este equipo está formado por representantes de las instituciones europeas junto a Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia.

«Los líderes han acordado que nuestro equipo europeo para las negociaciones sobre la paz en Ucrania sean las instituciones de la UE y el E5 de la Coalición de Voluntarios», ha indicado el presidente del Consejo Europeo, António Costa. «Acogemos con satisfacción todos los esfuerzos diplomáticos destinados a llevar a Rusia a la mesa de negociaciones. Estamos plenamente comprometidos con apoyar el proceso en curso y esperamos que dé resultados concretos», ha añadido.

El primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, ha avanzado en que existía un consenso para que al formato conocido como E3, formado por Alemania, Francia y Reino Unido, se unieran Polonia e Italia, además de representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo. Montenegro ha avisado de que este equipo «no tiene todavía un mandato concreto», sino que está pensado para asistir a las conversaciones para lograr la paz en Ucrania.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha insistido en que lo acordado es coherente con lo que dictan los Tratados de la Unión Europea en tanto que son el presidente del Consejo Europeo quien representa a la UE a nivel de líderes en materia de seguridad y política común exterior y de seguridad, mientras que la presidenta de la Comisión Europea es quien representa «externamente» al bloque en «cuestiones comunitarias». Por último, el presidente del Consejo Europeo ha rechazado que sea una señal de falta de unidad el que sean tantos los representantes europeos.

Sanciones a Rusia

La UE aborda este lunes la posibilidad de imponer nuevas sanciones contra Rusia, así como las necesidades financieras de Ucrania para 2027. El Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) examinará nuevas medidas restrictivas contra personas y entidades relacionadas con el sector bancario y energético ruso.

Entre las opciones sobre la mesa figura la utilización de los activos rusos inmovilizados en Europa, una posibilidad que sigue despertando reservas entre algunos Estados miembros, sobre todo Bélgica, sede de Euroclear, entidad donde hay depositados 185.000 millones de euros de Moscú.