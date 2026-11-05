ArcelorMittal cerró el tercer trimestre con unas pérdidas netas de 391 millones de dólares (348 millones de euros) debido al golpe contable de la paralización de su filial ucraniana por los ataques rusos. Sin ese impacto, el grupo estima que habría ganado 868 millones de dólares en ganancias netas, un 83% más que hace un año.

El tercer trimestre supone un golpe contable para la siderúrgica europea. En el mismo período de 2025, sus beneficios ascendieron a 377 millones de dólares. Para el conjunto del año hasta septiembre, ArcelorMittal ha reducido sus beneficios un 70% hasta los 867 millones de dólares (800 millones de euros).

El 25 de septiembre, ArcelorMittal comunicó que no podía operar con seguridad en las instalaciones situadas en Krivói Rog (en el centro de Ucrania) tras varios ataques con misiles rusos. La siderúrgica explica en su documento presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el cambio en el perfil de riesgo y la fuerte presión sobre la logística llevaron a paralizar la producción.

ArcelorMittal ha registrado por ello 852 millones de dólares en deterioro de activios y 293 millones de cargas excepcionales. En conjunto, la siderúrgica estima en 1.259 millones las pérdidas directas vinculadas con la planta ucraniana. A esta cifra, hay que sumar los 700 millones de dólares de apoyo financiero que ha inyectado a la filial desde el inicio de la guerra.

Aumento de la deuda

Las ventas de ArcelorMittal avanzaron en el tercer trimestre hasta los 16.466 millones de dólares frente a los 15.657 millones del mismo período de 2025. El resultado bruto (ebitda) creció un 34% hasta los 2.023 millones de dólares. La ratio ebitda por tonelada producida, métrica muy utilizada en la industria, se situó en 155 dólares frente a los 111 dólares del tercer trimestre de 2025.

Aunque los datos de ingresos y resultado bruto mejoran, la posición financiera de la compañía ha empeorado por la presión del tercer trimestre. La deuda neta subió a 10.300 millones de dólares en septiembre frente a los 9.500 millones del trimestre anterior. El flujo de caja libre registró un saldo negativo de 442 millones de dólares.

La compañía espera que buena parte de los 2.500 millones de dólares invertidos en los últimos nueve meses se reviertan en las cuentas del cuarto trimestre.