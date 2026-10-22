Dos muertos y 34 heridos por una nueva oleada de ataques rusos en Kiev

Al menos dos personas han muerto y otras 34 han sido heridas, entre ellas cinco menores, tras un nuevo ataque de las Fuerzas Armadas rusas con misiles balísticos durante la noche de este miércoles, el cual ha afectado a 12 regiones ucranianas. La ofensiva ha dejado como consecuencia numerosos incendios e importantes daños en infraestructuras residenciales, según ha informado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania a través de un comunicado.

Por el momento, las autoridades han confirmado el fallecimiento de una persona en el distrito de Dniprovski, mientras que un niño ha tenido que ser hospitalizado y otras cinco personas han resultado heridas en la misma zona. Tal y como ha compartido el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su cuenta de X, numerosos sitios han sido «alcanzados y dañados», entre ellos edificios residenciales, instalaciones energéticas, estaciones de tren y metro e incluso un monasterio.

«Cuando Rusia responde a las negociaciones con misiles balísticos, se necesita una presión real para lograr diferentes pasos hacia el fin de las matanzas», ha declarado el presidente ucraniano a través de sus redes sociales.

El distrito de Pecherski ha sido otro de los más afectados por la ofensiva, dejando ocho personas heridas, entre ellas tres menores. Por otra parte, el distrito de Holosivski recibió un impacto contra un edificio no residencial que ha dejado un saldo de seis heridos.

En Sviatoshinski, los Bomberos han logrado extinguir un aparatoso incendio que ha alcanzado un complejo de restaurantes y un edificio no residencial, arrasando a su paso unos 1.100 metros cuadrados de terreno. En el distrito de Obolonski, se han notificado otros dos heridos a causa de los incendios en unas instalaciones, los cuales ya han sido extinguidos por los equipos de emergencia.

Los ataques rusos también han dañado la infraestructura de transporte local en el distrito de Darnitski, aunque de momento no se han registrado víctimas en esta área. Según el Servicio Estatal de Emergencias, las labores de rescate y la evaluación de los daños continúan activas sobre el terreno, por lo que las cifras de víctimas y heridos podrían variar en las próximas horas.