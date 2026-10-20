Nuevo bombardeo ruso a Ucrania: tres muertos y seis heridos en un ataque contra unas instalaciones industriales en Kiev

Un nuevo ataque de Rusia ha dejado al menos tres muertos y seis personas heridas durante la madrugada de este martes tras un nuevo ataque de Rusia contra un edificio de producción y almacenaje en la región ucraniana de Kiev, según ha informado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El bombardeo a este complejo industrial al sur de la capital ucraniana ha provocado múltiples incendios y, aunque los equipos de rescate ya han conseguido extinguirlos, todavía siguen realizando labores de desescombro para asegurar la zona en busca de algún posible herido más. También se ha desplazado al lugar de los hechos un equipo de psicólogos para prestar ayuda a las víctimas y heridos por el atentado.

Como han informado las autoridades de la región de Járkov, en la ciudad de Izium han notificado otro ataque con drones de combate durante la noche, un ataque que ha dejado, por el momento, cinco heridos. Asimismo, el organismo ha detallado que los numerosos impactos en esa zona residencial y las infraestructuras causaron cuatro focos diferentes del incendio, afectando a viviendas, vehículos o dependencias anexas.

Pero no se trata del único ataque reciente que se ha vivido en Ucrania; apenas unas horas antes, otro ataque por parte de las fuerzas rusas fue llevado a cabo contra los civiles en esta misma región. Un nuevo bombardeo en un parque de la localidad de Nova Vodolaga dejó al menos seis personas muertas, de las cuales tres eran menores de edad.

La Fiscalía ucraniana fue capaz de identificar a las víctimas mortales que sufrieron el ataque. Se trataba de tres mujeres de 28, 34 y 36 años, y de dos niñas de 1 y 11 años, que se suman a las 15 personas que resultaron heridas; siete de ellas eran niños.

Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, ha condenado los últimos ataques sufridos, compartiendo imágenes sobre la tragedia. «Fotos terribles, pero detrás de ellas hay vidas destrozadas y la verdad sobre esta guerra», lamentó el presidente en sus redes sociales.

El mandatario ha aprovechado este comunicado para dirigirse al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamándole a rectificar su decisión de paralizar las sanciones impuestas a Rusia. «Le pedimos que aplique la ley Lindsey Graham. Pedimos a Europa que continúe su apoyo. Les pedimos que hagan todo lo posible para que llegue la paz y se garantice la seguridad», indicó Zelenski.