El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, condiciona las elecciones en Ucrania a 60 días de «alto al fuego total» con Rusia. De esta forma ha reaccionado este domingo a las palabras del presidente estadounidense Donald Trump, que reclamaba un nuevo líder para el país de Europa del Este: «Es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente».

Durante una entrevista, Zelenski ha respondido a Trump: «Con todo respeto al presidente Trump, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente». El presidente ucraniano ha revelado que ha estado en conversaciones con la Casa Blanca sobre la posibilidad de celebrar unas elecciones en Ucrania, y ha dejado claras sus condiciones: «Díganle a Putin que nos conceda dos meses, 60 días de alto al fuego total, 60 días, y organizaremos elecciones». Además, ha asegurado que estarán dispuestos a aceptar cualquier decisión del pueblo ucraniano.

Las elecciones estaban previstas para celebrarse en el año 2024 y hasta los momentos han quedado suspendidas de forma indefinida por la ley marcial decretada por el Gobierno de Zelenski al principio de la guerra tras la invasión rusa en el año 2022. Además, los partidarios del mandatario se ampararán en la Constitución, que no permite la realización de elecciones en tiempos de guerra.

Analistas ucranianos han expresado que la convocatoria de las elecciones estaba en la agenda interna del Gobierno, sobre todo por las demandas del exministro de Defensa Mijaílo Fédorov, que ha defendido que Ucrania no debe poner a un lado «sus valores democráticos» ante la prolongación de la guerra.

Esta polémica se destacó el sábado por la noche cuando el presidente de Estados Unidos, durante una rueda de prensa, reaccionó ante los ataques de Kiev a refinerías rusas: «Es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente». Además, ha valorado el acuerdo entre Washington y Moscú para comprar diésel ruso y la flexibilización de las sanciones de Estados Unidos a Rusia con el objetivo de bajar el precio del combustible de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

Alto al fuego energético

El presidente Trump ha anunciado este domingo un «alto al fuego energético» entre Rusia y Ucrania. Según el mandatario, las dos naciones habrían acordado la renuncia de atacar las instalaciones petroleras y de energía eléctrica. «Con efecto inmediato hay un alto el fuego para la energía en la guerra entre Rusia y Ucrania», aseguraba Trump.

Por otro lado, Zelenski ha respondido que acatará el acuerdo si Rusia hace lo propio. «El anuncio de alto el fuego ha sido algo nuevo para mí, pero si los rusos están de acuerdo con un alto el fuego para la energía, Ucrania también», ha agregado el mandatario ucraniano. También ha añadido que «si el presidente Trump lo ha negociado con Putin, por favor, decidnos cuándo empieza el alto el fuego». Estamos listos y vamos a aceptarlo».