Mueren 33 personas en un ataque de Rusia en la ciudad ucraniana de Kramatorsk

Al menos 33 personas han muerto y otra veintena más ha resultado herida como consecuencia de un ataque del Ejército ruso en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, la mayoría de ellos después de que el impacto alcanzara dos autobuses. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha informado de que son 30 las víctimas mortales del ataque ruso con una bomba guiada modelo D-30 SN UMPB que ha caído a las 10:00, hora local, sobre dos autobuses, mientras que otras tres han fallecido tras un bombardeo en la localidad de Bilenke.

En redes sociales, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se ha hecho eco de lo ocurrido, si bien en el momento de hacerlo la cifra de fallecidos no había sido actualizada. Junto al ataque en Kramatorsk, ha lamentado otras ofensivas rusas que han resultado mortales lanzadas durante las últimas horas.

Si bien Zelenski ha agradecido nuevamente a aquellos socios «que no se quedaron en silencio» sobre estos «crímenes», les han instado del mismo modo a ir más allá de las «palabras» y acelerar las entregas de paquetes de defensa.

«El suministro de antimisiles, municiones para nuestra aviación de combate, inversiones en interceptores: todo esto efectivamente funciona para salvar vidas todos los días», ha remarcado.

El ataque llega cuando el país está de luto nacional por la treintena de muertos registrados en la oleada de ataques lanzada por el Ejército de Rusia este miércoles contra la capital, Kiev, y doce provincias de Ucrania, incluyendo 22 fallecidos en la región de Chernígov, la más castigada por los bombardeos.

Rusia amenaza a la OTAN

El pasado mes de septiembre, la OTAN informó que las autoridades rusas enviaron un «documento» en el que daban aviso del uso del arsenal con el que cuenta el país, que incluía armas nucleares, en el caso de que hubiera un posible ataque aliado en su territorio. El bloque militar respondió que el carácter de estas armas es defensivo y que sus maniobras no suponen un riesgo para Rusia.

La Alianza Atlántica recibió un «documento» de parte de Rusia al que ya ha «remitido una respuesta», según indicó la portavoz de la OTAN, Allison Hart. En su réplica, la OTAN señaló a Moscú que se trata de «una alianza defensiva y que sus actividades o maniobras no suponen un riesgo para ninguna parte de Rusia».

Así, la OTAN subrayó la denuncia «enérgica» de «la amenaza del uso de la fuerza, incluida cualquier retórica nuclear irresponsable» por parte de Moscú, instando a que ponga fin a su «guerra no provocada en Ucrania».

«El uso de tácticas híbridas por parte de Rusia es un signo de desesperación. Pero no nos disuadirá de nuestro apoyo a Ucrania», ha añadido la portavoz aliada, que ha señalado que la OTAN cuenta con los medios necesarios para defender cada centímetro de su territorio. «Seguimos siendo fuertes, estamos preparados y somos capaces de hacer frente a cualquier amenaza», recalcó Hart.