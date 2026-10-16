Trump arremete contra Zelenski: «No es un buen tipo, si hay algún acuerdo entre Rusia y Ucrania no será con él»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este jueves contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, asegurando que «no es un buen tipo». Estas declaraciones de Trump ocurren en plenas tensiones entre Washington y Kiev por las decisiones del Ejecutivo norteamericano de consentir la comercialización del diésel ruso en Estados Unidos. El dirigente ha señalado que, si finalmente hay algún tipo de acuerdo, «no será con él».

El líder republicano ha responsabilizado a su homólogo ucraniano de «encarecer el precio mundial del petróleo». Trump ha tachado esto de «vergüenza» y ha solicitado al gobierno de Ucrania la detención de sus ataques en las instalaciones energéticas rusas. Además, el magnate ha reconocido no ser «un gran fan de Zelenski». Es más, el jefe de la Casa Blanca ha admitido que «Zelenski es más difícil de tratar que Putin».

La semana pasada, Ucrania continuó con la ofensiva contra las fábricas rusas a pesar del anuncio de Zelenski de la renuncia de Kiev al alto el fuego anunciado por Trump. Por ende, las relaciones entre ambas naciones han empeorado. Asimismo, esta semana Ucrania dificultó los ataques rusos a través de drones y debilitó defensas antiaéreas.

Trump también ha acusado al dirigente ucraniano, durante su entrevista al medio Newsmax, de haber «destrozado» su país, aunque ha reconocido que «en realidad, todo empezó con Barack Hussein Obama» después de que el ex presidente estadounidense cediera Crimea, a la que Trump se ha referido como la parte «más valiosa de Ucrania». El dirigente ha subrayado el «odio» entre Zelenski y Putin y ha manifestado que «así, es muy difícil llegar a un acuerdo». Aun así, Trump ha declarado que el conflicto «debería terminar pronto».

El líder norteamericano ha afirmado que la guerra «nunca debería haber comenzado» y ha tachado de «amañadas» las elecciones de 2020, en las que el ex presidente demócrata Joe Biden se convirtió en presidente. Sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, Trump ha confesado que pensaba que «iba a ser una guerra muy, muy rápida».