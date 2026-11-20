El 2027 está a la vuelta de la esquina y los decoradores de interiores han marcado ya las nuevas tendencias para este año que entra. Las cortinas de tela han quedado en segundo plano. Las que fueran un símbolo clásico en la decoración han sido destronadas por alternativas más prácticas y modernas para cubrir tus ventanas.

Según el ambiente que desees captar, existen diversas opciones que pueden dotar de privacidad a la par que diseño y entrada de luz sin perder espacio ni recargar la estancia. Por eso, los decoradores e interioristas están empezando a recomendar estas diferentes alternativas a las cortinas que van a marcar tendencia este 2027.

Los vinilos esmerilados: para baños y cocinas

Los vinilos esmerilados son láminas translúcidas que se pueden adherir a un vidrio o una pared. Son útiles en baños, cocinas o ventanas que dan a patios interiores o comunes. En cocinas pequeñas, los vinilos esmerilados están comenzando a ganar notoriedad gracias a la fácil instalación de los mismos. Son capaces de aportar privacidad sin ocupar prácticamente espacio.

Para su instalación recomiendan medir el ancho y alto de la superficie donde se van a instalar, limpiar bien dicha superficie; después se deberá cortar el vinilo según las indicaciones del fabricante, para luego pegarlas al sitio con ayuda de un adhesivo o con agua. Por último, sólo tendrás que alisar con una espátula para eliminar el aire atrapado.

Las celosías decorativas: para patios

Las celosías son entramados o enrejados calados que cierran o dividen un espacio, permitiendo el paso del aire y tamizando la luz, pero limitando la visión directa. Se pueden colocar en ventanas o huecos para permitir ver desde dentro sin ser visto desde fuera.

Pueden estar hechos de madera, aluminio o metal y se pueden instalar como una segunda capa delante de las ventanas. Los expertos las recomiendan para viviendas en planta baja o patios internos. Puestos a elegir, las celosías de aluminio no requieren apenas mantenimiento, a diferencia de las de madera.

Las cortinas roller screen: regulan la luz y no ocupan espacio

Las cortinas roller, también conocidas como cortinas enrollables, están fabricadas con una tela técnica microperforada que filtra el sol directo, deja pasar la luz natural y mantiene la visibilidad hacia el exterior. Se enrollan en un tubo instalado en la pared o el techo y cubren la ventana sin sumar un volumen a los lados, evitando la sobrecarga visual en las estancias. Aunque no es oro todo lo que reluce, los expertos advierten que de noche con luz encendida dentro pueden verse siluetas desde fuera.