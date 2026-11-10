Adiós para siempre a las puertas blancas en las casas: los interioristas expertos confirman la tendencia que llega en 2027 y es más elegante y cálida

El blanco ha ganado protagonismo entre las puertas interiores de nuestras casas. Durante esta década, la predominancia del blanco ha desbancado por completo a otros diseños de puertas de interiores. Se puso de moda el pintar la puerta de ese color, por aquello de que aportan luminosidad, elegancia y versatilidad.

Pero una puerta nunca debe ser un separador entre ambientes, aunque muchos la conciban así, sino que es la carta de presentación de tus estancias. Por eso, los decoradores expertos han introducido una nueva tendencia en el mercado de las puertas para dotar tu casa de personalidad y estilo.

¿De qué colores puedo pintar mi puerta?

Esta nueva tendencia que preparan los decoradores de interiores para este 2027 trata de buscar elegancia y calidez a partes iguales. Para ello, parten de la base de que una puerta en blanco es como una «tabula rasa» que puede ser diseñada desde cero para que se integre por completo en el espacio.

Comenzamos con el verde abeto, que destaca entre los colores de la próxima temporada. Este color provoca intensidad y te traslada a un ambiente forestal o montañoso, que aporta densidad visual y estatismo en el espacio.

Por otro lado, tenemos el azul medianoche. Un color cautivador por su capacidad de crear elegancia y que contrasta muy bien con las paredes de colores claros y de madera natural. Desde el punto de vista arquitectónico, esta tonalidad da estructura al pasillo y enfatiza las proporciones del espacio, ofreciendo profundidad al mismo.

Por último, encontramos el color terracota, que ofrece un nivel de calidez más inmediato. Este pigmento rompe con la estética de los últimos años y combina con una amplia gama de colores de pared. Siendo este color el más asequible para los que quieren una transición más armoniosa entre sus espacios.

¿Las puertas mejor satinadas o mate?

Los interioristas también ponen el foco en el material para esta tendencia del 2027. Las superficies lisas y uniformes están dando paso a texturas más intensas, haciendo de la puerta un objeto de casi de culto digno de ser admirado por la presencia que tiene. Al final, en una habitación, la puerta funciona como el punto de fuga en la misma.

Por tanto, para las tonalidades azul y verde, los expertos recomiendan un acabado satinado que permite que la luz se refleje en la superficie. Así, evitas un efecto de apagado u oscuridad. Por eso, a la hora de elegir el material, debes tener en cuenta que el acabado mate no aporta brillo, porque absorbe la luz en vez de reflejarla; y el satinado refleja la luz de manera «sedosa».