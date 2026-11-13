El hijo de Cristiano debuta con Portugal sub 17

El hijo de Cristiano Ronaldo ya acapara las portadas en Portugal. A sus 16 años de edad, Cristiano Ronaldo Jr. debuta con la selección sub-17, demostrando que es un jugador a tener en cuenta para el futuro. Lo hizo ante Andorra, en un partido con un público especial.

La expectación era máxima, y no era para menos. El primogénito de la leyenda del fútbol podía dar sus primeros pasos en la sub-17, un nivel ya considerable para tener en cuenta su futuro. En la goleada (4-0) ante el conjunto andorrano, Cristiano Ronaldo Jr. saltaba al campo en el minuto 73.

De punta y cerca del área, gracias a su habilidad para el gol y su altura (está a 1,90 metros), todas las miradas estaban puestas sobre él. Tanto es así que jugadores de la absoluta como Vitinha, João Neves, João Félix o Cancelo, entre otros, estaban presentes en la grada para presenciar el momento. Hace escasos días, la leyenda anunció su retiro de la selección de Portugal.

Estuvo cerca de marcar, pero no pudo hacerlo. Con una altura y un físico prominentes a sus 16 años, se hace notar enseguida en el campo, peleándose con los defensas, siendo una amenaza constante en el juego aéreo y convirtiéndose en un quebradero de cabeza para el entrenador rival.

El próximo desafío será ante Bulgaria, donde el hijo de Cristiano quiere convertirse en una pieza fundamental en el esquema, explotando sus virtudes cerca del área y demostrando que tiene ese olfato goleador tan especial que viene de familia.

Cristiano Ronaldo Jr. acapara miradas

Cristiano Ronaldo Jr., reconocido en el panorama español por la etapa de su padre en el Real Madrid, actualmente milita en las categorías formativas del Al Nassr. El joven delantero, con su físico privilegiado, algo que también le llega de familia.

Siguiendo su proceso natural de desarrollo, y con los focos que genera su figura, comienza a destaparse en el combinado nacional. Su padre sigue haciendo historia, batiendo récord tras récord y cada vez más cerca de esa asombrosa cifra de 1000 goles, pero hay que estar atento al futuro de un joven que promete.

Será interesante ver dónde juega tras su proceso de formación en el equipo árabe. Poco a poco ‘asoma la cabeza’ en el panorama mundial, y eso atraerá el interés de clubes que le quieran en el campo no solo por quién es, sino por todo lo que pueda aportar.

A sus 16 años, Cristiano Ronaldo Jr. es protagonista de los partidos que disputa y, aunque se quedó cerca de marcar ante Andorra tras un centro lateral que no pudo completar con el gol, deja muestras de lo especial que es.