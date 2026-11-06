Cristiano Ronaldo y su imperio de más de 1.000 millones de euros: mansiones, hoteles de lujo y negocios inmobiliarios

Cristiano Ronaldo ha conseguido algo que muy pocos deportistas pueden alcanzar: convertir su éxito sobre el terreno de juego en un imperio empresarial que continúa generando millones lejos del fútbol. A sus 41 años, el portugués no solo figura entre los atletas mejor pagados del mundo, sino que también ha consolidado una fortuna que, según las estimaciones de Forbes publicadas en 2026, ronda los 1.070 millones de euros.

Una riqueza construida a través de contratos deportivos extraordinarios, acuerdos publicitarios, inversiones y, especialmente, negocios inmobiliarios. Su salto económico más importante llegó con su fichaje por el Al-Nassr saudí en 2023 y su posterior renovación en 2025. Su contrato, valorado en aproximadamente 178 millones de euros anuales, lo convirtió en uno de los futbolistas mejor remunerados de la historia. A esta cantidad se suman los ingresos publicitarios, que mantienen su capacidad de generar dinero incluso cuando no juega. De hecho, sus ganancias profesionales acumuladas ya superan los 1.780 millones de euros, antes de impuestos y comisiones.

Un patrimonio inmobiliario repartido por el mundo

Más allá de sus ingresos deportivos, el ladrillo ocupa un lugar destacado en el patrimonio de CR7. El futbolista ha adquirido propiedades en algunos de los destinos residenciales más exclusivos del mundo, siguiendo una estrategia que combina viviendas familiares, activos de lujo y proyectos hoteleros.

Una de sus inversiones más importantes se encuentra en Quinta da Marinha, en la Riviera portuguesa. Allí ha desarrollado una espectacular residencia valorada en más de 35 millones de euros. La propiedad cuenta con aproximadamente 12.000 metros cuadrados de terreno, piscinas, gimnasio, spa, cine privado y pista de tenis.

Portugal también concentra otras inversiones personales. En Lisboa posee un exclusivo ático en la avenida da Liberdade, mientras que en Madeira, su isla natal, adquirió un antiguo inmueble que transformó en una impresionante mansión. A este patrimonio se suman residencias en Madrid, Manchester, Turín y Marbella.

Su etapa en Arabia Saudí también ha ampliado su mapa inmobiliario. Entre sus propiedades destaca una villa en Jumeirah Bay Island, uno de los enclaves residenciales más exclusivos de Dubái, con acceso privado a la playa y espacios diseñados para disfrutar de una vida de máximo lujo.

CR7: mucho más que una marca deportiva

El negocio inmobiliario de Ronaldo no termina en sus residencias. Su alianza con el grupo Pestana dio origen a Pestana CR7, una cadena hotelera con establecimientos en Lisboa, Madrid, Nueva York y Marrakech. Una fórmula que combina hospitalidad, turismo internacional y el atractivo comercial de su nombre.

A este proyecto se añaden sus negocios de moda, fragancias, relojes y gimnasios, además de inversiones tecnológicas y participaciones empresariales. Entre ellas destacan sus apuestas por Whoop, especializada en tecnología de rendimiento y bienestar, y Perplexity, vinculada a la inteligencia artificial. La clave de su fortuna está en no depender de una sola fuente de ingresos. Ronaldo ha construido una estructura empresarial que combina visibilidad internacional, inversiones y activos inmobiliarios.