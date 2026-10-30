El promedio de goles que necesita Cristiano para cumplir el reto de los 1.000 antes de 2027

Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de conseguir el reto de los 1.000 goles. El máximo anotador de la historia de fútbol mantiene un ritmo excepcional pese a sus 41 años. En su último partido frente al Al-Kholood consiguió anotar un hat-trick para poner su cifra particular en 985 tantos. En lo que resta de 2026, el futbolista tiene 11 partidos por delante, 13 contando con los dos posibles encuentros con Portugal. En el caso de que dispute todos, podría cumplir con el objetivo, aunque debería promediar 1’15 goles por duelo.

El portugués está ante una prueba exigente, pero nada que no haya demostrado que puede conseguir a lo largo de su carrera. Su regreso a la selección será clave de cara a sus opciones para alcanzar las cuatro cifras este año. Para ello, necesita recuperar la confianza de Jorge Jesus, después de su polémico abandono de la concentración tras un enfado con el entrenador.

Los números de la liga saudí están siendo muy sólidos, aunque Cristiano necesita apretar el acelerador para conseguirlo. En la temporada 2026/27, ha marcado ocho goles en 10 partidos disputados en la liga saudí, lo que supone un promedio de 0’80 por encuentro.

El último enfrentamiento es una demostración de que todo puede pasar si el portugués se encuentra bien. Frente al Al-Kholood, empezó con un gol anulado en el minuto 12, pero firmó un hat-trick en la segunda parte con dos asistencias de Joao Felix y otra de Sadio Mané.

La conexión con Joao Felix: un buen reclamo para la selección

El ex del Real Madrid se entiende a la perfección con su compatriota. Esta dinámica de goles y asistencias podría convencer a Jorge Jesus para una nueva llamada con la selección. El futbolista ha entrado en la preconvocatoria y tiene opciones. En el caso de jugar, tendría la oportunidad de seguir sumando en la Nations League, con dos encuentros frente a Dinamarca y Gales.