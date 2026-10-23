Doble decepción de Cristiano en tres minutos para llegar a los 1.000 goles

Cristiano Ronaldo no se cansa de meter goles y cada vez está más cerca de llegar a las cuatro cifras. Sin embargo, el delantero se ha quedado con la miel en los labios en la victoria del Al-Nassr sobre el Al-Faisaly. En primer lugar, el delantero celebró el 0-2 de su equipo, ya que tenía claro que había rematado de cabeza y era el autor del que sería el tanto número 982 de su carrera. Sin embargo, según OPTA se trata de un gol en propia de Andrei Girotto. Pese a ello, la liga saudí y el Al Nasrr mantienen al luso como el responsable. El ex del Real Madrid volvió a encontrar portería tres minutos más tarde, aunque lo hizo en posición adelantada.

La polémica ya está servida. Los rankings históricos siempre generan este tipo de conflicto cuando hay acciones grises. Las repeticiones dejan ciertas dudas, ya que en algunas parece que el portugués remata y el defensor desvía ligeramente el balón. No obstante, en otras imágenes se puede intuir que el rival es el protagonista del toque principal que manda el balón a portería.

EL GOLAZO 982 DE CRISTIANO RONALDO!!! EL JUGADOR CON MEJOR REMATE DE CABEZA DE LA HISTORIA!! 🐐🐐🐐🐐🐐 https://t.co/wlX7yeA2L0 — MT2 (@madrid_total2) October 23, 2026

El club ha querido dejar clara su postura desde el primer momento. Mediante sus redes sociales oficiales, han celebrado el gol del atacante, dejando claro que él era el autor: «¡GOOOOOOOOOL!, Cristiano Ronaldo marca el segundo gol 49′ para el Al-Nassr FC». El jugador también quiso zanjar el asunto desde el terreno de juego, ya que alzó su dedo índice y después hizo su inconfundible «¡siu!».

La diversidad de opiniones entre clubs, la liga saudí, webs especializadas en estadísticas y el acta del partido supone un problema de cara a la cifra de los mil goles. El portugués tiene las cuatro cifras entre ceja y ceja y no piensa parar hasta conseguir el reto. Sin embargo, tendrá que decidir si se atribuye así mismo este último gol.

Un récord que ya es histórico

Los números redondos siempre tienen un atractivo especial, sobre todo cuando se habla de 1.000 tantos oficiales. Cristiano ya es el máximo anotar de la historia del fútbol, con todos sus goles grabados en televisión. Por el momento, parece que tendrá que esperar para dar el siguiente paso con el 982 de su cuenta particular.