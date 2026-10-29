Cristiano celebra a lo grande el BOAT a mejor Balón de Oro de la historia: hat-trick y a 15 de los 1.000 goles

Cristiano Ronaldo, así hasta 985 veces. El Cristiano Ronaldo de 2026 sigue como el Cristiano Ronaldo de 2008 disfrutando con un balón. El de antaño se ganó con el tiempo el BOAT —mejor Balón de Oro de todos los tiempos por sus siglas en inglés— y el actual no para de festejar goles. Su último hat-trick dio el triunfo a Al Nassr sobre Al-Kholood, le sitúa a 15 goles de los ansiados 1.000 y, de paso, celebra el BOAT recibido el pasado miércoles.

Un tríplete en tres actos y en apenas un cuarto de hora. Primero rompió líneas y batió al guardameta con un zurdazo cruzado tras el servicio de João Félix. Seis minutos después, también asistido por Joao Félix, se impuso por aire. Y, finalmente, el mano a mano que no metió Mané lo cazó Cristiano. Tres goles más a su cuenta, ya son 985 y se queda a 15 de los 1.000. Claro que algunos exigirán un gol más, pues el 982 pudo ser un gol fantasma.