A sus 82 años, Joan Manuel Serrat sigue emocionando con sus palabras. Retirado de los escenarios desde 2022, el cantautor ha protagonizado un discurso que vuelve a circular con fuerza por las redes sociales, en el que reflexiona sobre la vida, el paso del tiempo y el lugar que la sociedad reserva a las personas mayores. Con su habitual mezcla de humor y lucidez, Serrat lanza una denuncia contundente: «Me rebelo contra un mundo donde se identifica a los viejos con la falta de capacidad, de talento o de preparación».

«Tengo 82 años, gozo de buena salud y un estado de conservación más que aceptable»

Las palabras de Serrat corresponden a su intervención en la clausura de unas jornadas de reflexión sobre la tercera edad celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, que fue la encargada de difundir el vídeo. El cantautor arrancó presentándose con ironía: «Hola, buena tarde. Me llamo Joan Manuel Serrat. Algunos de ustedes me conocerán. Escribo canciones y las canto. Tengo 82 años, gozo de buena salud y un estado de conservación más que aceptable».

También bromeó con una frase que, según contó, escucha a menudo: «82 años, está muy bien para su edad». Y se mostró encantado de cerrar unas jornadas dedicadas a lo que llamó, en confianza, «los viejos», un colectivo al que reconoció pertenecer con orgullo. «Con el tiempo he llegado a ese tiempo de propina en que a menudo el alma suele conversar consigo misma. Este es un buen momento para soltar el alma», reflexionó.

«Me gusta la vida, me gusta estar vivo y sentirme útil»

Lejos de lamentarse por la edad, Serrat se mostró agradecido. «Soy un hombre agradecido con la vida y acepto el hecho natural de envejecer y los inconvenientes que el tiempo demoledor me impone», afirmó. «Me gusta la vida, me gusta estar vivo y sentirme útil».

Precisamente por eso, explicó, se rebela contra la forma en que la sociedad trata a los mayores. Serrat denunció un mundo en el que se margina a los viejos «por consumir menos» y en el que se les identifica con la falta de capacidad o de talento. «Los viejos resultan incómodos para una sociedad que potencia el gasto y busca beneficios fáciles y rápidos», lamentó el cantautor, según recogió El Periódico.

«Prescindir de los viejos es como quemar los libros»

La parte más contundente de su discurso llegó al hablar de lo que pierde una sociedad que da la espalda a sus mayores. «Prescindir de los viejos no es solo un acto criminal e imbécil, es como quemar los libros», defendió. Para Serrat, apartar a las personas mayores equivale a destruir la memoria colectiva, y una sociedad sin solidaridad entre generaciones es una sociedad empobrecida. Por eso reivindicó que los mayores siguen siendo un colectivo con mucho que aportar.

No es la primera vez que el autor de Mediterráneo alza la voz contra el edadismo, la discriminación de las personas por su edad. Ya en una de sus canciones más conocidas, Llegar a viejo, reflexionaba sobre el paso del tiempo. Y en los últimos años, en los discursos de los numerosos homenajes que ha recibido, como el Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2024, ha vuelto una y otra vez sobre la misma idea: el valor de quienes acumulan años de vida y la necesidad de no hacerlos invisibles.