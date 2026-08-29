El Gobierno mantiene todavía alrededor de 825 millones de euros disponibles en el Fondo de Contingencia, mientras las empresas y autónomos de Ceuta siguen esperando ayudas económicas concretas para afrontar las consecuencias de la crisis que atraviesa la ciudad. El Ejecutivo ha prometido movilizar «todos los recursos necesarios», pero por ahora no ha puesto una cifra encima de la mesa para compensar al tejido empresarial.

La situación resulta especialmente significativa porque España continúa funcionando con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados. Precisamente ante la aparición de necesidades extraordinarias que no estaban contempladas en aquellas cuentas, el Estado dispone del Fondo de Contingencia, cuyo crédito prorrogado para este ejercicio asciende a 3.964 millones de euros.

De esa cantidad, el Gobierno ha ido disponiendo durante 2026 para financiar diferentes necesidades y, según el cálculo realizado a partir de las aplicaciones aprobadas y publicadas por el Consejo de Ministros, todavía quedarían aproximadamente 825 millones de euros. Se trata de una estimación sobre las autorizaciones publicadas, ya que Hacienda no ofrece un contador actualizado en tiempo real del saldo disponible.

Ceuta, mientras tanto, continúa sin conocer cuánto dinero recibirá para compensar el golpe sufrido por su economía.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció esta semana una ampliación «extraordinaria e inmediata» del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, lo que no supone nada, en la práctica, que ayude de forma urgente a los afectados por la crisis que ha traído la invasión a Ceuta. El Gobierno reconoce expresamente que pretende incorporar «medidas de choque inmediatas» dirigidas a empresarios, autónomos y trabajadores, pero no ha concretado todavía ni su importe ni las ayudas que podrán recibir los afectados.

La decisión tampoco llegó en el Consejo de Ministros celebrado el pasado martes. El Ejecutivo aprobó la Declaración de Recursos a emplear tras declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, pero el acuerdo publicado después de la reunión no incorporó una partida económica específica para compensar a las empresas perjudicadas.

Para qué utiliza el Gobierno el Fondo

El contraste está en el propio uso que el Ejecutivo ha hecho del Fondo de Contingencia durante los últimos meses. Hacienda ha recurrido reiteradamente a este instrumento para afrontar gastos extraordinarios ante situaciones que requerían recursos adicionales sin necesidad de aprobar unos nuevos Presupuestos.

Sólo en junio, por ejemplo, el Consejo de Ministros sacó 791,8 millones de euros del Fondo para financiar gastos extraordinarios de la Comunidad Valenciana relacionados con la DANA.

En julio volvió a utilizarlo para destinar otros 85,5 millones a explotaciones agrícolas afectadas por la misma catástrofe.

También existen precedentes directamente relacionados con la política migratoria. El pasado 17 de marzo, el Consejo de Ministros autorizó 286,7 millones de euros del Fondo de Contingencia para financiar actuaciones del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones vinculadas a acción concertada y diferentes declaraciones de emergencia.

Es decir, la ausencia de nuevos Presupuestos no impide al Ejecutivo movilizar cientos de millones cuando considera que existe una necesidad extraordinaria.

El propio Gobierno ha recurrido además al Fondo para cantidades muy inferiores. En mayo autorizó 19,6 millones, de los que 4,7 millones se destinaron a ayudas a entidades locales, empresas privadas, familias e instituciones afectadas por situaciones de emergencia, siniestros y catástrofes.

La AIReF cuestiona el uso del dinero

La situación adquiere mayor relevancia después de las advertencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el funcionamiento del Fondo de Contingencia.

El organismo fiscalizador cuestiona que una parte considerable de este colchón termine utilizándose para financiar gastos que tienen carácter recurrente y que, por tanto, deberían estar correctamente contemplados en los Presupuestos.

El problema resulta todavía más evidente con unas cuentas prorrogadas desde 2023. Un ejemplo se produjo el pasado 16 de junio, cuando el Gobierno autorizó 510,7 millones de euros del Fondo. De ellos, más de 503,5 millones se destinaron a financiar actividades de interés social vinculadas a la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades.

Frente a esos gastos previsibles, Ceuta afronta ahora una crisis sobrevenida que el propio Ejecutivo define como una «situación extraordinaria» que requiere una «respuesta extraordinaria». La portavoz del Gobierno aseguró tras el último Consejo de Ministros que se utilizarán los recursos que sean necesarios. De momento, sin embargo, las empresas siguen sin conocer cuánto dinero recibirán.

El Gobierno se ha comprometido a negociar durante los próximos días las medidas económicas con la ciudad autónoma, los agentes sociales y los sectores afectados. Mientras esas ayudas continúan pendientes de concreción, Hacienda conserva un colchón estimado de unos 825 millones de euros para atender necesidades imprevistas, pese a que España encara ya su tercer ejercicio consecutivo con los Presupuestos de 2023 prorrogados.