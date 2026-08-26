Sánchez sale del Consejo de Seguridad sin ayudas para las empresas de Ceuta pese a admitir un desplome económico del 30%

El Gobierno ha cerrado el Consejo de Seguridad Nacional dedicado a la crisis de Ceuta sin concretar todavía las ayudas económicas para las empresas, comercios y autónomos golpeados por la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio. Una ausencia de medidas concretas que se produce pese a que el propio vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido que la actividad económica de la ciudad llegó a desplomarse alrededor de un 30% durante los peores momentos de la crisis. De hecho, Cuerpo estuvo en la tarde de ayer reunido con representantes del sector empresarial en Ceuta, 26 días después del inicio de la crisis en Ceuta, y más de una semana después de que las empresas y comercios solicitaran ayuda al Ejecutivo.

El Gobierno sí ha avanzado en su respuesta política y de seguridad, aunque sorprende que, casi un mes después, se tome el asunto como si fuera el día uno de la emergencia en Ceuta. Las empresas esperan rebajas de impuestos, exenciones en las cotizaciones o ayudas directas, pero aún no se han materializado.

Ha declarado la situación de interés para la Seguridad Nacional y ha activado un mando único para coordinar la actuación de las diferentes administraciones y organismos implicados en la crisis. Además, ha anunciado cambios en materia de extranjería y asilo y nuevas actuaciones para gestionar la situación migratoria.

Sin embargo, la respuesta económica continúa pendiente. El Ejecutivo mantiene su compromiso de ampliar de manera extraordinaria el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta y promete medidas para recuperar la actividad, pero todavía no ha presentado una convocatoria de ayudas directas ni ha concretado las cantidades que recibirán las empresas afectadas.

El problema para los empresarios es que las pérdidas ya se cuentan por decenas de millones. La Cámara de Comercio de Ceuta estima en 27,76 millones de euros el impacto de la crisis sobre la actividad empresarial durante el periodo afectado.

De ellos, unos 7,07 millones corresponden a las pérdidas económicas inmediatas provocadas por el cierre o la reducción de la actividad al comienzo de la crisis; otros 10,2 millones proceden del impacto de la cancelación de las Fiestas Patronales; y aproximadamente 10,4 millones más corresponden a cancelaciones turísticas, pérdida de visitantes y menor consumo durante agosto. La Cámara calcula que el golpe equivale al 17,3% del PIB medio de un mes de Ceuta.

Cuerpo reconoce el desplome

La dimensión de la crisis no sólo procede de las organizaciones empresariales. El propio Cuerpo ha reconocido durante su visita a Ceuta una caída de la actividad económica de alrededor del 30%, después de que Economía analizara indicadores de alta frecuencia para comprobar el impacto de la crisis sobre los negocios.

El Gobierno ha recurrido, entre otros datos, al consumo eléctrico de comercios, hoteles y establecimientos hosteleros y a la evolución de los pagos con tarjeta. El resultado confirma el fuerte golpe sufrido por una economía especialmente dependiente del comercio, la hostelería y el turismo.

Los empresarios reclaman una actuación inmediata. La Confederación de Empresarios de Ceuta calcula unas pérdidas iniciales de entre 20 y 30 millones de euros y ha reclamado al Ejecutivo medidas como ayudas directas, moratorias tributarias y alivios en las cotizaciones a la Seguridad Social para evitar que los problemas de facturación terminen convirtiéndose en problemas de liquidez.

La situación resulta especialmente delicada porque agosto constituye uno de los meses fundamentales para muchos negocios ligados al turismo. La Cámara advierte además de que sus 27,76 millones no incorporan posibles pérdidas posteriores, el impacto sobre el empleo ni el daño reputacional que puede sufrir Ceuta como destino turístico y comercial. (RTVE.es)

Pese a ello, el Consejo de Seguridad Nacional ha terminado sin traducir las promesas del Gobierno en una cantidad determinada para las empresas.

Sin ayudas concretas

Cuerpo ya anunció este lunes una ampliación extraordinaria del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico y aseguró que el Gobierno estudia diferentes instrumentos para ayudar a los negocios. Entre ellos aparece la posibilidad de reforzar la financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), además de medidas para impulsar nuevamente el turismo y el comercio. Pero permitir que se endeuden no es dar ayudas, es generar un problema futuro a las empresas de Ceuta, como se demostró con los créditos creados para paliar los efectos de la crisis que provocó la covid-19.

Además, el Ejecutivo sigue sin definir públicamente el volumen definitivo de esas ayudas, sus beneficiarios, los requisitos para acceder a ellas o cuándo podrán comenzar a cobrarlas. Las medidas deberán concretarse durante las próximas semanas, mientras los empresarios afrontan ya las obligaciones correspondientes a un mes de agosto en el que muchos han visto desplomarse sus ingresos.

El Gobierno ha movilizado seis millones de euros para la emergencia humanitaria y ha planteado otros 25 millones extraordinarios para atender a los menores migrantes y financiar el traslado de 500 de ellos a la península.

Para las empresas, en cambio, las cantidades continúan pendientes. Distintas informaciones apuntan a que el Gobierno trabaja en un paquete económico que podría superar los 15 millones e incluir ayudas directas, rebajas fiscales o reducciones de cotizaciones, pero esas actuaciones todavía deben materializarse y aprobarse.