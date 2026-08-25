Los empresarios de Ceuta reclaman al Gobierno medidas urgentes para evitar cierres, despidos y más costes por la crisis

La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha planteado un conjunto de medidas urgentes y de aplicación inmediata para proteger a empresas, trabajadores, entidades y comunidades de propietarios ante las consecuencias económicas derivadas de la actual situación extraordinaria que atraviesa la ciudad.

Estas propuestas fueron trasladadas la semana pasada al Ministerio de Economía, dentro de las gestiones que la Confederación viene desarrollando ante las distintas administraciones para reclamar una respuesta extraordinaria y rápida que permita proteger el tejido productivo y el empleo de Ceuta.

El objetivo de estas medidas es claro: evitar que una situación coyuntural termine convirtiéndose en problemas permanentes de endeudamiento, cierre de empresas, destrucción de empleo o nuevos costes estructurales para el tejido económico y social de Ceuta.

1. Moratorias y aplazamientos para preservar la liquidez de las empresas. CECE solicita el establecimiento temporal de moratorias o aplazamientos en determinadas obligaciones con las administraciones públicas, especialmente en cotizaciones a la Seguridad Social, obligaciones tributarias y otros pagos públicos sobre los que jurídicamente pueda actuarse. La finalidad es que las empresas puedan conservar liquidez durante el periodo de recuperación y atender prioritariamente nóminas, proveedores y obligaciones esenciales.

2. Ayudas directas para compensar el perjuicio económico. La Confederación propone la creación de una línea extraordinaria de ayudas directas destinada a compensar parcialmente la reducción de actividad y los perjuicios económicos sufridos durante este periodo excepcional.

Estas ayudas deberían poder atender las pérdidas económicas vinculadas al periodo extraordinario, los gastos fijos, los costes extraordinarios soportados y las obligaciones económicas generadas durante el periodo de menor actividad.

3. Reestructuración y refinanciación de la deuda existente. Otra de las prioridades es evitar que empresas que eran viables antes de esta situación vean comprometida su continuidad por una reducción sobrevenida de actividad. Para ello se propone facilitar mecanismos como la ampliación de vencimientos, periodos de carencia, renovación de pólizas de crédito, refinanciación de préstamos y adaptación de los calendarios de amortización. El planteamiento de CECE no es generar nueva deuda, sino hacer sostenible la ya existente hasta que se recupere la normalidad económica.

4. Protección y mantenimiento del empleo. La Confederación considera prioritario impedir que una crisis temporal termine provocando una pérdida permanente de puestos de trabajo. Por ello plantea estudiar bonificaciones o exoneraciones temporales de costes laborales, mecanismos extraordinarios de protección del empleo y, cuando resulte necesario, fórmulas similares a los ERTE utilizados en otras situaciones excepcionales. Mantener el empleo supone preservar no sólo los puestos de trabajo, sino también la capacidad productiva de las empresas, la renta de las familias, el consumo y la confianza.

5. Ayudas extraordinarias para los gastos de seguridad privada. CECE solicita igualmente una línea específica que permita compensar los gastos extraordinarios en seguridad que empresas, entidades y comunidades de propietarios están teniendo que asumir como consecuencia de la situación actual. La medida debería contemplar la contratación o ampliación de servicios de vigilancia, el incremento extraordinario de horas, el refuerzo temporal de servicios existentes y la implantación de sistemas o medidas extraordinarias de protección. Ninguna empresa, entidad o comunidad de propietarios debería tener que asumir con sus propios recursos un gasto extraordinario en seguridad derivado de una situación que excede de su responsabilidad.

6. Tramitación inmediata y mínima burocracia. CECE advierte de que la utilidad de estas medidas dependerá directamente de la rapidez con la que puedan llegar a quienes las necesitan. Por ello solicita procedimientos extraordinariamente ágiles, basados en herramientas como declaraciones responsables, anticipos, comprobaciones posteriores, intercambio automático de información entre administraciones, utilización de datos fiscales y laborales ya disponibles y tramitación preferente.

La Confederación insiste en que una ayuda que llega tarde pierde gran parte de su utilidad, por lo que la simplificación administrativa debe formar parte del propio diseño de las medidas.

CECE propone que todas estas actuaciones se articulen dentro de un Plan Extraordinario de Recuperación y Protección Económica de Ceuta, con una respuesta conjunta sobre liquidez, solvencia, deuda, empleo y seguridad. Estas actuaciones tengan carácter temporal, coordinado y extraordinario, y que puedan ponerse en marcha con la máxima rapidez.

Estas propuestas no pretenden sustituir la actividad económica ni convertirse en medidas permanentes, sino proteger temporalmente a las empresas viables, mantener el empleo y evitar que los costes extraordinarios de la situación actual se conviertan en cargas permanentes para Ceuta.

Para CECE, la prioridad inmediata debe ser que ninguna empresa viable tenga que cerrar por un problema coyuntural de liquidez, que ningún puesto de trabajo se pierda por una situación temporal y que los costes extraordinarios derivados de esta crisis no terminen recayendo de manera permanente sobre empresas, trabajadores y ciudadanos.