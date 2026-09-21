Confirmado por la Seguridad Social: los nacidos entre 1960 y 1970 ya pueden solicitar el 100% de la pensión

Si naciste entre 1960 y 1970 es bastante probable que lleves ya muchos años trabajando. Sobre todo si empezaste joven con 18 o 20 años, ya que puedes acumular a estas alturas cuatro décadas de cotizaciones, una cifra que tiene mucho peso cuando llega el momento de pensar en la jubilación y el porcentaje que queda de pensión.

Porque no basta con mirar la edad que aparece en el DNI. Los años que figuran en nuestra vida laboral son igual de importantes y, de hecho, pueden hacer que dos personas nacidas el mismo año no se jubilen a la vez. En 2026, quien tenga 38 años y tres meses cotizados puede hacerlo a los 65. Si no llega a ese periodo, tendrá que esperar hasta los 66 años y diez meses. Y es fácil entender la diferencia. Alguien que empezó a trabajar nada más terminar los estudios puede tener cotizados muchos más años que otra persona de su misma edad que se incorporó al mercado laboral bastante después. También cuentan los parones que haya habido por el camino. Por eso, entre los nacidos durante estas décadas habrá trabajadores que ya tengan cotización suficiente para alcanzar el 100% de la base reguladora y otros que todavía necesiten sumar algún tiempo más.

Los nacidos entre 1960 y 1970 ya pueden solicitar el 100% de la pensión

Una persona que nació en 1961 y empezó a trabajar con 20 años puede acumular ya más de cuatro décadas de cotizaciones. En cambio, otra de su misma edad que comenzó su vida laboral diez años después tendrá unas cuentas completamente distintas. Y esto es importante porque cuando hablamos de cobrar el 100% de la jubilación en realidad estamos hablando del 100% de la base reguladora. No significa cobrar exactamente el último sueldo que teníamos antes de jubilarnos.

La Seguridad Social utiliza las bases de cotización para calcular esa cantidad y después aplica el porcentaje que corresponda según el tiempo cotizado. De ahí que dos personas que se jubilen el mismo día y tengan los mismos años trabajados puedan acabar con pensiones diferentes. Además, existe un mínimo para tener derecho a una pensión contributiva. Hay que haber cotizado al menos 15 años, y dos de ellos deben encontrarse dentro de los 15 inmediatamente anteriores a la jubilación. Con esos 15 años se parte del 50% de la base reguladora y el porcentaje va creciendo a medida que se acumulan más meses cotizados.

Quién puede jubilarse a los 65 años en 2026

38 años y tres meses es el periodo de cotización que permite acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años durante 2026. Así que un trabajador nacido en 1961 que cumpla 65 este año y alcance esa cotización podrá retirarse a esa edad. ¿Y qué ocurre si le faltan años? En ese caso no pierde el derecho a jubilarse, pero cambia la edad. Si tiene menos de 38 años y tres meses cotizados, deberá esperar hasta los 66 años y diez meses para llegar a la edad ordinaria que le corresponde.

Por eso merece la pena consultar la vida laboral antes de hacer cálculos. Muchas veces pensamos en el año en el que empezamos a trabajar, pero por el camino puede haber meses que no aparecen como cotizados, periodos de desempleo o situaciones diferentes que terminan modificando el total. También puede suceder lo contrario: que alguien lleve tantos años trabajando que supere ampliamente el mínimo necesario. Es algo bastante habitual entre quienes comenzaron su vida laboral muy jóvenes y prácticamente no han tenido interrupciones.

Cobrar el 100% no significa cobrar lo mismo que trabajando

Este punto suele provocar bastante confusión. Podemos tener derecho al 100% y descubrir después que la pensión es inferior al último salario que cobrábamos. La razón está en cómo se calcula la jubilación. Ese 100% se aplica sobre la base reguladora, no directamente sobre nuestra última nómina. Para obtenerla se utilizan las bases de cotización correspondientes al periodo establecido y, una vez calculada, entran en juego los años cotizados para determinar qué porcentaje nos corresponde.

De modo que llegar al 100% es importante, pero también lo es saber por qué cantidades hemos estado cotizando durante nuestra vida laboral. Un trabajador que haya tenido bases altas no parte de la misma situación que otro con bases bastante más bajas, aunque ambos hayan trabajado durante el mismo número de años. Y si alguien piensa en jubilarse antes de la edad ordinaria, las cuentas vuelven a cambiar. La jubilación anticipada tiene sus propios requisitos y puede implicar coeficientes reductores, por lo que adelantar el retiro puede reducir la cuantía que finalmente se cobra.

A partir de 2027 cambia otra vez la edad de jubilación

Todavía queda un último cambio dentro del calendario que comenzó hace años. En 2027 la edad ordinaria llegará a los 67 años para quienes no alcancen el periodo de cotización exigido. Sin embargo, seguirá siendo posible jubilarse a los 65. Para hacerlo habrá que acreditar 38 años y seis meses cotizados o más.

Esto afecta especialmente a los nacidos durante los años 60 y principios de los 70, porque son precisamente las generaciones que irán llegando a la jubilación durante los próximos años. Algunos acumularán de sobra los años necesarios y otros tendrán que esperar hasta la edad que les corresponda. Por eso, más que quedarse únicamente con el año de nacimiento, conviene mirar la cifra que aparece en la vida laboral. Los años y meses realmente cotizados son los que terminarán diciendo cuándo podemos jubilarnos y qué porcentaje de la base reguladora podremos cobrar.