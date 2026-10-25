Giro radical: el Real Madrid no descarta que Courtois esté en el Clásico si mejora de la gripe

El Real Madrid va a esperar a Courtois hasta última hora. El proceso gripal que ha alterado los planes del guardameta para el Clásico mantiene en alerta al club blanco, pero su presencia en Barcelona todavía no está completamente descartada. El belga está mejorando y en la expedición madridista que ya está volando hacia la Ciudad Condal mantienen abierta la posibilidad de que viaje si esa evolución continúa. La decisión dependerá de cómo se encuentre en las próximas horas.

El panorama deja una puerta abierta después del golpe que supuso su enfermedad. «Es un bajón», reconocían en el club al conocer el estado de uno de los futbolistas más importantes de la plantilla. «Tiene un gripazo», añadían para explicar una situación que ha obligado a preparar el encuentro con Lunin como alternativa. Ahora, pendientes de su recuperación, los blancos apurarán el margen disponible antes de tomar una decisión definitiva.

La importancia de Courtois explica la espera. El Real Madrid sabe lo que supone tener al belga bajo los palos en un partido de esta exigencia. Sus intervenciones, su dominio del área y la seguridad que transmite a la defensa le convierten en una de las grandes garantías del equipo. Por eso, si sigue encontrándose mejor, el club estudiará la posibilidad de que se incorpore a la expedición para el encuentro de esta noche.

Pendientes de su evolución

La clave está en comprobar si esa mejoría se mantiene y resulta suficiente para afrontar el desplazamiento. El viaje sigue siendo una posibilidad, aunque todavía quedan pasos antes de saber si podrá estar disponible frente al Barcelona. Que el Real Madrid le espere refleja el deseo de contar con él y la necesidad de valorar su estado hasta el último momento.

José Mourinho tiene que preparar el partido mientras se resuelve esa incógnita. La portería ha pasado a ser uno de los focos de la previa y el cuerpo técnico trabaja con Lunin listo para jugar. La evolución de Courtois marcará si hay un nuevo cambio en los planes antes del Clásico.

El belga, mientras tanto, mantiene opciones de sumarse al equipo. En el Madrid no quieren cerrar esa posibilidad mientras siga mejorando. Las próximas horas determinarán si puede viajar o si el proceso gripal termina dejándole definitivamente fuera de una de las grandes citas de la temporada.

Lunin está preparado

La espera por Courtois convive con la confianza en Andriy Lunin. El ucraniano está preparado para asumir la titularidad y cuenta con el respaldo del vestuario. «Ni siente ni padece», aseguran cuando se pregunta por su capacidad para responder después de periodos sin jugar. Su tranquilidad y su trabajo diario permiten al Madrid afrontar la incertidumbre con una alternativa de garantías.

La llamada a Illia Voloshyn responde a la necesidad de tener cubierta la portería mientras se aclara el estado del belga. El joven guardameta entra en los planes de la expedición, pendiente también de lo que suceda con Courtois.

El Madrid tiene preparada la respuesta, pero todavía espera a su portero. Si continúa mejorando, no descartan que viaje. La decisión se apurará hasta última hora.