Italia se suma a Francia y cierra su red de AVE mientras España obliga a Renfe a compartir hasta sus talleres

El operador ferroviario público francés, SNCF, ha anunciado que retrasa a bien entrado 2028 la inauguración de sus servicios en la línea de alta velocidad de Italia, donde tiene concedida la explotación de varias líneas: Turín-Roma y Turín-Milán-Venecia. El motivo, asegura la compañía francesa, rival de España de Renfe con su marca Ouigo, son los problemas que están poniendo las autoridades italianas para homologar el tren de Alstom que van a utilizar para operar en el país.

Según los franceses, los italianos están poniendo muchas trabas a abrir el mercado de alta velocidad a la competencia. Han explicado que el proceso de aprobación está siendo extremadamente complejo, plagado de «nuevas interpretaciones normativas». Mientras, el operador ferroviario local ha impugnado esta decisión: «No nos hagan responsables».

Lo que está sufriendo la SNCF francesa en Italia es exactamente de lo que se quejó Renfe de las autoridades francesas. Los problemas burocráticos con la homologación de los trenes acabaron con la paciencia de la compañía española y del ministro de Transportes, Óscar Puente, que se quejó públicamente del torpedeo a los planes de Renfe en Francia.

Ahora es la SNCF quien vive en sus carnes cómo Italia está torpedeando la llegada de la compañía francesa a sus redes de alta velocidad. Italia frena a los franceses, y los franceses frenaron a los españoles.

En estos momentos, en Italia operan dos compañías en la alta velocidad, la pública Trenitalia y la privada Italo, y en Francia sólo ha entrado este año Trenitalia en las líneas más importantes, la línea que une Lyon y París. Renfe ha congelado su expansión en Francia por los problemas burocráticos —opera la línea Madrid-Lyon y Barcelona-Marsella—.

Mientras, en España ya operan con total normalidad tanto franceses como italianos con sus marcas Ouigo e Iryo. Y operan desde el principio en las líneas más rentables de la alta velocidad, como la de Madrid-Barcelona, no como en Francia, que ha cerrado durante años a la competencia extranjera la llegada hasta París.

La apertura de las líneas férreas españolas a la competencia, sin contraprestación en Francia e Italia, provoca la consiguiente saturación de las vías y los problemas de mantenimiento de las vías, como ocurre con las carreteras. Eso obliga a una mayor inversión de la Administración pública.

Pero, además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española obliga a la apertura de las líneas a la competencia. Incluso ha obligado a Renfe hasta a compartir los talleres propiedad de la española para el mantenimiento de los trenes.

Renfe ha recurrido la decisión ante la Audiencia Nacional para evitar que la francesa Ouigo y la italiana Iryo puedan utilizar sus talleres para el mantenimiento de sus trenes. Trenitalia va a invertir en construir sus propios talleres en Francia.

La máxima apertura de las líneas férreas españolas ha permitido que los precios bajen y que la oferta sea mayor, pero ya están empezando a subir los precios para poder afrontar las pérdidas que acumulan en España, más de 250 millones entre las dos.