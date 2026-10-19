Qué día es el Barcelona – Real Madrid: cuándo es el Clásico, horario, dónde se juega y quién llega mejor

El Real Madrid visitará el Camp Nou para enfrentarse al Barcelona en un Clásico que se disputará este domingo 25 de octubre a partir de las 21:00 horas. Los dos grandes del fútbol español vuelven a enfrentarse en el partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga EA Sports. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Clásico que disputan este fin de semana Barcelona y Real Madrid.

Barcelona y Real Madrid se enfrentan en el primer Clásico de la temporada en el partido correspondiente a la jornada 10 de Liga EA Sports. El equipo de José Mourinho, después de su buena victoria contra el Sevilla, llega seis puntos abajo en la clasificación con respecto a su rival más acérrimo, que ha hecho pleno de victorias en los nueve partidos que ha disputado hasta la fecha, el último en la goleada con polémica ante el Betis en La Cartuja.

Cuándo se juega el Clásico de la Liga

El Clásico de la Liga EA Sports entre Barcelona y Real Madrid se disputará este domingo 25 de octubre.

A qué hora empieza el Clásico Barcelona – Real Madrid

El Barcelona-Real Madrid comenzará a partir de las 21:00 horas y se podrá ver en directo a través de DAZN. También podrás informarte sobre lo que sucede antes, durante y después del Clásico en el directo que ofreceremos en OKDIARIO.

En qué estadio se juega el Clásico Barcelona – Real Madrid

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid correspondiente a la jornada 10 de Liga EA Sports se disputará en el Camp Nou. El recinto culé podrá acoger a 62.652 espectadores después, ya que desde el pasado 10 de marzo el Barcelona cuenta con la licencia de primera ocupación otorgada por el Ayuntamiento de Barcelona correspondiente a la Fase 1C del Spotify Camp Nou. Las entradas ya están agotadas, salvo los paquetes VIP que se pueden adquirir en la web del club.

Cómo están el Barcelona y Real Madrid

El Barcelona llega al Clásico con 27 puntos y líder de la clasificación después de haber hecho pleno de victorias en las primeras 9 jornadas de Liga. El equipo de Hansi Flick, que ha mostrado un nivel excelso en el primer tramo de competición, aventaja en seis puntos al Real Madrid, que ha ganado sus dos últimos partidos de la competición ante Villarreal y Sevilla.

El Barcelona ha ganado los primeros nueve partidos de Liga en los que ha marcado 39 goles y sólo ha encajado 9. Por su parte, el Real Madrid ha ganado siete duelos, ha perdido dos y cuenta con 23 goles a favor y también 9 en contra.