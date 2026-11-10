El candidato del PSOE de Linares va a una mezquita a captar voto: «Me comprometo a construir un cementerio musulmán»

Javier Perales, candidato del PSOE a la Alcaldía de Linares, ha trasladado a los representantes de la comunidad musulmana de la ciudad su disposición a impulsar la construcción de un cementerio específico para este colectivo. Durante un encuentro celebrado en una mezquita, el socialista se comprometió a estudiar la disponibilidad de terrenos municipales para habilitar un espacio destinado a los enterramientos conforme a las tradiciones religiosas musulmanas.

Perales, que ya fue alcalde de Linares durante aproximadamente un año tras las elecciones municipales de 2023, antes de perder el Gobierno local frente al Partido Popular, acudió al encuentro para escuchar las reivindicaciones de los representantes de esta comunidad, que reúne a cerca de 3.500 personas en el municipio. Una de sus principales demandas es disponer de un espacio propio para dar sepultura a sus fallecidos.

El candidato socialista reconoció que todavía debe analizar la viabilidad de los terrenos, aunque mostró su predisposición a buscar una solución incluso de 4.000 metros cuadrados. «Estoy pensando en la viabilidad, en hacerlo», afirmó durante la conversación, en la que planteó dos posibilidades: aprovechar una parcela dentro del actual cementerio municipal o localizar otro terreno en la ciudad.

🚨 EXCLUSIVA | El candidato del PSOE pidió hoy el voto a la comunidad marroquí y musulmana en una mezquita en la ciudad de Linares. Francisco Javier Perales Fernández, candidato socialista a la alcaldía de Linares, vicepresidente segundo de la Diputación de Jaén y secretario general del PSOE local, mantuvo una reunión con la comunidad marroquí y musulmana en una mezquita, reunión en la que se abordaron posibles cesiones de terrenos para un cementerio musulmán, parcelas para nuevas construcciones y facilidades para el acceso de inmigrantes recién llegados a ayudas públicas a cambio de votar al PSOE. También planteó establecer mecanismos para informar a los asistentes sobre cómo solicitar esas ayudas y alertó sobre lo que llamó “discursos de odio” en referencia a los otros partidos de oposición. — Taleb Alisalem (@TalebSahara) November 9, 2026

La primera opción sería, a su juicio, la más rápida, aunque advirtió de que es necesario comprobar si existe superficie suficiente para garantizar que los enterramientos puedan mantenerse a largo plazo. «Quiero saber primero si dentro de este, que sería lo más rápido, y si hay espacio», explicó.

Los representantes de la comunidad defendieron que se trata de una reivindicación relativamente sencilla de atender, al considerar que en el cementerio municipal podría existir terreno disponible para habilitar una zona diferenciada. También insistieron en que necesitan un espacio donde puedan realizar enterramientos individuales y respetar sus costumbres religiosas. El encuentro y las declaraciones del candidato socialista han trascendido después de que el perfil de la red social X @TalebSahara difundiera un audio de la reunión, en el que se escucha a Perales abordar esta petición con los representantes de la comunidad musulmana.

Ante estas peticiones, Perales evitó comprometerse a una ubicación concreta sin conocer previamente las posibilidades técnicas. «Yo puedo mirar y lo voy a mirar», señaló, antes de solicitar a los asistentes que identificasen exactamente la parcela que consideran adecuada para estudiar su situación en el Catastro.

El socialista también preguntó por las características de los enterramientos musulmanes y si necesariamente debían realizarse en tierra, descartando inicialmente que la solución pudiera pasar por construir nichos. Perales aseguró que trasladará esta reivindicación a su proyecto político de cara a las municipales de mayo de 2027. El candidato defendió que su programa electoral pretende convertirse en un documento de compromisos concretos con los vecinos, con propuestas individualizadas por barrios e incluso por calles.