Montero impone como cabeza de lista en Jaén a Isabel Uceda cuya pareja fue denunciada por acoso sexual

María Jesús Montero ha impuesto a Isabel Uceda como cabeza de lista del PSOE por Jaén al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, desplazando a Juan Francisco Serrano al segundo puesto apenas 24 horas después de que el comité provincial socialista aprobara su candidatura. La decisión de la secretaria general del PSOE andaluz ha alterado el orden elegido por los socialistas jiennenses y ha situado al frente de la candidatura a una dirigente cuya pareja –según fuentes consultadas por OKDIARIO– sería Javier Perales, ex alcalde de Linares, diputado provincial y miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE-A, que ha estado inmerso en un procedimiento judicial a raíz de una denuncia por acoso sexual.

El cambio se produjo el jueves 15 de octubre, cuando Montero anunció que Uceda encabezaría finalmente la lista al Congreso por Jaén en sustitución de Serrano. La dirigente socialista justificó la modificación por la necesidad de «propiciar la paridad» en las candidaturas andaluzas, una explicación con la que defendió la intervención de la dirección regional sobre la propuesta aprobada por la ejecutiva provincial. La decisión convirtió en número dos al que había recibido el respaldo de los órganos provinciales para liderar la candidatura.

La relación con Javier Perales

Isabel Uceda –tal y como han informado diversas fuentes a OKDIARIO– mantendría una relación sentimental con Javier Perales, exalcalde socialista de Linares y una figura con responsabilidades tanto institucionales como orgánicas dentro del PSOE andaluz. Ambos están divorciados de sus anteriores parejas y actualmente mantendrían una relación, pero sin estar casados.

El nombre de Perales ha estado vinculado a una controversia judicial después de que María Teresa Márquez, presidenta de la Asociación de Hosteleros de Linares, presentara una denuncia por acoso sexual en julio de 2025. No obstante, en diciembre de 2025, EL PAÍS informó de que la Fiscalía había solicitado el archivo de la denuncia. El PSOE también sostuvo entonces que Perales no estaba siendo investigado por esos hechos en los términos que se habían difundido.

Uceda y la planta fotovoltaica en Lopera

La trayectoria política de Isabel Uceda también está relacionada con la gestión municipal de Lopera, localidad jiennense de la que fue alcaldesa y donde continúa vinculada a la política local como concejal.

Su etapa al frente del Ayuntamiento ha sido señalada en relación con la implantación de una gran planta fotovoltaica que ha generado polémica por la eliminación de miles de olivos para instalar paneles solares. Sin embargo, las fechas son relevantes: la información trasladada sobre el proyecto apunta a que la licencia se habría concedido cuando Uceda ya había dejado la alcaldía, aunque continuaba como concejal socialista en dicho órgano público.