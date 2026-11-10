Un marinero de 86 años y su perro rescatados tras pasar 2 meses a la deriva en el océano Pacífico: «Estaba débil pero no presentaba lesiones graves»

Un marinero de 86 años navegaba a bordo de un velero llamado Willow Wind junto a su perro cuando desapareció en aguas del océano Pacífico. Había zarpado desde Astoria, en Oregón, con destino a Pago Pago, en Samoa Americana, para completar una travesía de unos 5.000 kilómetros. El viaje se prolongó mucho más de lo previsto y ambos permanecieron a la deriva durante más de dos meses, hasta que una señal de emergencia permitió poner en marcha su búsqueda.

La última vez que se tuvo contacto con la embarcación fue el 20 de agosto. A partir de ese día, no hubo comunicaciones ni noticias sobre la llegada del marinero a su destino. La preocupación aumentó el 24 de octubre, cuando la Guardia Costera de Estados Unidos recibió un aviso de que el navegante iba con retraso en su viaje. El 27 de octubre, el dispositivo de localización del velero emitió una señal de emergencia que permitió activar el operativo de búsqueda.

Una operación de rescate muy complicada

La Guardia Costera movilizó diferentes medios para localizar la embarcación. Entre ellos, un avión C-27 Spartan desde Sacramento, un HC-130 Hercules y la patrullera Robert Ward. También solicitó la colaboración de otros barcos que navegaban por la zona. Finalmente, la tripulación del avión Spartan consiguió localizarles la madrugada del 28 de octubre a unas 460 millas de la costa de San Diego, en California, lo que equivale a 740 kilómetros.

El primer intento de evacuación tuvo que retrasarse debido al fuerte oleaje. el buque mercante de Grand Orion llegó a la zona sobre las 3:20 de la madrugada, pero las condiciones del mar impedían acercarse con seguridad al velero. No fue hasta las 17:36, cuando los tripulantes del mercante pudieron subir a bordo al hombre y a su perro. La embarcación, que tenía las velas dañadas, quedó abandonada a la deriva.

El estado de salud del marinero y su perro tras el rescate

Después de ser evacuados, el hombre y su perro fueron subidos a un helicóptero y trasladados a las instalaciones de la Guardia Costera en San Diego. El marinero necesitó asistencia médica y posteriormente fue llevado al hospital Scripps Mercy para ser evaluado. El estado físico del hombre requería mucha atención después de las semanas que había permanecido sin contacto con la tierra.

La guardia costera explicó que «estaba débil y tenía dificultades para caminar, pero no presentaba lesiones graves». El perro también sobrevivió y permaneció junto a su dueño durante toda la operación de rescate. Todavía no se conocen los nombres de ambos ni se conocen las circunstancias exactas que atravesaron durante el tiempo que estuvieron sin comunicación. Lo que sí se conoce es que ambos han sobrevivido y consiguieron regresar a tierra.