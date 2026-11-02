El calvario de una mujer, su hijo de 8 años y su mascota perdidos y con frío en Serra Gelada (Benidorm)

El Día de Todos los Santos se ha convertido en una pesadilla para una mujer, su hijo de ocho años y la mascota que acompañaba a ambos. Lo que debía ser un plácido paseo por Serra Gelada, un parque natural marítimo-terrestre que separa las bahías de Benidorm y Altea, ambos municipios de Alicante, este pasado domingo se convirtió en un enorme susto, porque se perdieron y sintieron la amenaza de cómo la noche se les venía encima, mientras el frío invadía sus cuerpos. Solo la providencial intervención de los bomberos del Consorcio de la Diputación de Alicante puso fin a su pesadilla en lo que debía ser un día festivo, pero que se tornó en una jornada invadida por la inquietud.

Un total de siete personas, y entre ellas dos niños de 8 y 10 años, y el perrito antes citado, han necesitado ser rescatados en el Día de Todos los Santos tras perderse o quedar bloqueados en sierras de la provincia de Alicante. Un territorio que es famoso por sus playas, pero que cuenta con una estrecha franja litoral y está entre las cuatro provincias más montañosas de España.

En el caso de la mujer, el menor de 8 años y la mascota, todo iba bien hasta que ella se dio cuenta de que se habían perdido en una zona de montaña sin acceso para los vehículos. Comenzaba a caer la tarde y había riesgo de que la noche se les echara encima. La mujer y el menor sentían cada vez más frío. A las 18:00 horas, recibió el aviso el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante.

Inmediatamente, se movilizó el grupo de rescate y el helicóptero, que localizó a la mujer, al niño de 8 años y al perrito, y los trasladó al parque principal del Consorcio, en San Vicente del Raspeig (Alicante).

No ha sido este el único rescate de un menor en el Día de Todos los Santos. Casi en paralelo, los bomberos de ese mismo consorcio recibieron el aviso de que un niño de 10 años que paseaba con sus padres por el Monte Bolón, en Elda, había quedado enriscado y bloqueado. No podía continuar la marcha.

El Monte Bolón es una elevación de 652 metros, que forma parte de los sistemas prebéticos. Cerca de su cima tiene una cruz, que el Centro Esxcursionista Eldense levantó en su día en memoria de los montañeros fallecidos.

Como quiera que la noche caía ya sobre la montaña, el helicóptero no podía salir al rescate. De esa tarea se ocuparon los bomberos del parque de Elda, que accedieron hasta la posición en que se encontraba el menor y lo descendieron hasta un lugar seguro desde donde poder iniciar el camino de vuelta a casa.

En cifras totales, como se ha dicho, la jornada de Todos los Santos se ha saldado con el rescate de siete personas en las montañas de la provincia de Alicante. Además de los tres mencionados, la mujer y los dos niños, otros dos excursionistas tuvieron que ser rescatados en el Montgó, en Denia. Y dos holandeses en un peñón en Polop de la Marina. Otra localidad, esta última, muy próxima a la turística Benidorm.