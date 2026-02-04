Rescatadas 13 personas en el incendio de un hostal en plena madrugada en El Altet (Alicante)

Un total de 13 personas han sido rescatadas en plena madrugada por los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Alicante a consecuencia de un incendio originado, inicialmente, en la zona de recepción de un hostal ubicado en la partida de El Altet, una partida del municipio de Elche, en la provincia de Alicante, según han informado desde el propio Consorcio Provincial.

Varias personas que en esos momentos se encontraban en el establecimiento han tenido que ser atendidas por inhalación de humo, tanto in situ, como posteriormente en centro hospitalario, según las mismas fuentes.

Los bomberos han recibido el aviso en torno a las 03:53 horas de la madrugada de este miércoles. Y han concluido su intervención a las 05:00 horas. El humo procedente del fuego ha llenado todas y cada una de las estancias del establecimiento. Los efectivos llevaron a cabo un total de 13 rescates. De ellos, en nueve necesitaron utilizar capuz de rescate. Otras cuatro personas fueron rescatadas por los efectivos de bomberos con la auto escalera, tras solicitarles que salieran a los balcones. Los rescatados han sido posteriormente atendidos por los servicios sanitarios de la Generalitat Valenciana y, más tarde, trasladados al centro de salud, donde han sido atendidas por inhalación de humo.

Además, los bomberos han efectuado una minuciosa revisión de todas y cada una de las habitaciones a fin de confirmar que no quedaba nadie en su interior, procediendo a continuación a ventilar el edificio para evacuar la gran cantidad de humo que había acumulada en su interior.

En las tareas de extinción han participado efectivos de los parques principales del Consorcio Provincial en San Vicente del Raspeig, en Alicante, y Elche. También, han colaborado los servicios sanitarios de la Generalitat Valenciana, la Policía Local de Elche y la Guardia Civil. Todo ello, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante.