Alarma en un hotel de Platges de Muro tras declararse un incendio de noche

Los Bomberos de Mallorca sofocaron este pasado miércoles un incendio en un hotel de Platges de Muro. El fuego se originó sobre las 23:20 horas de la noche en un grupo electrógeno situado en la primera planta, en el exterior del edificio, aunque no afectó a ninguna habitación ni del personal ni de los huéspedes del establecimiento, por lo que no hubo heridos ni por quemaduras ni por inhalación de humo.

Durante los primeros instantes se han vivido momentos de nerviosismo el personal del hotel y los clientes, aunque con suma rapidez, los equipos de emergencia procedieron a la extinción del fuego.

Para sofocar las llamas se desplazó el parque de Alcúdia con apoyo inicial del parque de Inca. La situación se dio por controlada alrededor de las 00:15 horas.