Dos guardias civiles fuera de servicio rescatan a un hombre en un incendio en Cala Ratjada

Dos agentes de la Guardia Civil que se encontraban fuera de servicio han rescatado a un hombre en un incendio que se había originado en un segundo piso de un inmueble ubicado en la localidad mallorquina de Cala Ratjada.

Los hechos han ocurrido sobre las 2:00 horas de la madrugada de este miércoles, cuando los agentes han accedido por medio de la fractura de la puerta al domicilio donde se han originado las llamas y han rescatado al hombre, que presenta quemaduras y problemas respiratorios por inhalación de humo, según ha detallado el Instituto Armado.

Durante la intervención, en la que han participado los Bomberos de Mallorca y la Policía Local, se han desalojado cuatro personas vecinas de los pisos superiores, ya que el fuego ha afectado al inmueble de la segunda planta y ha alcanzado la tercera.

También dos personas han sido trasladadas hasta el Hospital de Manacor, mientras que los agentes que intervinieron en el suceso han requerido asistencia médica por inhalación de humos.

El incendio ha quedado extinguido sobre las 03.30 horas.