Según la psicología, los adultos que hablan solos en voz alta no son irracionales, en realidad es una práctica que ayuda a ordenar los pensamientos

Si alguna vez has hablado contigo mismo mientras preparabas una tarea, buscabas algo por casa o intentabas tomar una decisión, no tienes por qué preocuparte. La psicología considera que el diálogo con uno mismo es un comportamiento habitual que, en determinadas circunstancias, puede convertirse en una herramienta para organizar las ideas, mantener la atención y gestionar las emociones. Lejos de ser necesariamente una señal de irracionalidad, pensar en voz alta tiene una explicación científica.

Hablar solo también tiene una función para el cerebro

Esta práctica se conoce como autodiálogo o habla privada y consiste en verbalizar pensamientos sin dirigirse a otra persona. Aunque muchas personas lo hacen de manera espontánea, no siempre son conscientes de que están utilizando el lenguaje para guiar sus propias acciones. Por ejemplo, repetir en voz alta los pasos de una receta, recordar qué falta por comprar o decirse «ahora tengo que concentrarme» son formas de utilizar el habla para organizar el comportamiento.

En un estudio publicado en 2012, los participantes tenían que localizar determinados objetos. Los investigadores observaron que pronunciar el nombre del objeto que buscaban podía facilitar su identificación, especialmente cuando la palabra coincidía claramente con lo que aparecía en la pantalla. ￼

Puede ayudar a recordar y resolver problemas

La investigación también ha encontrado una relación entre hablar en voz alta y el rendimiento de la memoria. En 2023, un estudio publicado realizado con 118 adultos jóvenes analizó cómo influía el habla privada en una tarea de memoria visoespacial. Los resultados mostraron que quienes utilizaban más este recurso durante el ejercicio obtenían un mejor rendimiento. No significa que hablar solo garantice recordar cualquier cosa, pero sí apunta a que verbalizar información puede ser útil en determinadas actividades. ￼

Además, poner en palabras una preocupación permite escucharla de otra manera. En lugar de mantener varias ideas mezcladas en la cabeza, la persona puede expresarlas, repasarlas y valorar posibles soluciones. También puede utilizar frases motivadoras para prepararse ante una situación complicada, como una entrevista de trabajo, un examen o una conversación difícil.

La forma de hablarse también importa

Una investigación publicada en 2025 estudió el autodiálogo en la vida cotidiana mediante 12.966 encuestas realizadas durante dos semanas a 208 participantes. El trabajo observó que hablarse desde una perspectiva más distanciada, utilizando el propio nombre o la segunda persona, se asociaba con una mejora del estado emocional cuando la persona necesitaba preparar qué decir o hacer. ￼

Eso sí, existe una diferencia importante entre hablar voluntariamente con uno mismo y escuchar voces que parecen proceder de otra persona o fuente. Si aparecen experiencias de este tipo, provocan angustia o interfieren en la vida cotidiana, conviene consultar con un profesional sanitario. El autodiálogo consciente, por sí solo, no permite diagnosticar ningún trastorno mental. ￼