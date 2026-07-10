La psicología concluye que las personas que hablan solas no es un rasgo de soledad, sino que es una técnica del cerebro para regular las emociones y tomar decisiones

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Hablar solo es un comportamiento mucho más común de lo que muchas personas imaginan. Aunque en ocasiones puede generar curiosidad o incluso ser malinterpretado, la realidad es que las personas que hablan solas forman parte de diversos procesos mentales normales.

Muchas personas recurren a esta práctica para organizar sus pensamientos, resolver problemas, recordar tareas o gestionar sus emociones. De hecho, expertos en psicología consideran que hablar en voz alta con uno mismo puede favorecer la concentración y el autocontrol en determinadas situaciones, especialmente cuando se enfrenta un reto o una decisión importante. Según un estudio publicado en la BBC News, «tener un diálogo contigo mismo te puede ayudar a recuperar recuerdos, tener seguridad en ti mismo y una mayor concentración, entre otros beneficios».

Cómo son las personas que hablan solas

Las personas que hablan solas suelen tener una personalidad introspectiva, creativa y con una alta capacidad para reflexionar. A nivel neurológico, hablar solo activa zonas adicionales del cerebro involucradas en el lenguaje, la memoria y la toma de decisiones.

Esto significa que se potencia el procesamiento de la información, se fortalecen conexiones neuronales y se mejora la eficiencia cognitiva. Hablar solo no es una rareza: es un recurso natural del cerebro para pensar mejor.

Son reflexivas

Quienes hablan solos suelen dedicar tiempo a analizar situaciones, evaluar diferentes escenarios y pensar antes de tomar una decisión. Al expresar sus pensamientos en voz alta, pueden ordenar mejor sus ideas, identificar ventajas y desventajas de una situación y llegar a conclusiones con mayor claridad.

Buscan organizar sus pensamientos

Las personas que hablan solas funcionan como una herramienta para estructurar la información que tienen en mente. Muchas personas utilizan este recurso para planificar actividades, recordar pendientes o dividir problemas complejos en pasos más sencillos.

Al escuchar sus propias palabras, les resulta más fácil comprender lo que deben hacer y mantener un orden mental.

Son personas independientes

Suelen confiar en su propio criterio y utilizan el diálogo consigo mismas para tomar decisiones. «El autodiálogo puede influir tanto en nuestro bienestar emocional como en nuestra capacidad para enfrentar desafíos, gestionar el estrés y desarrollar una autoestima saludable», explica el Centro Silvia Arevalo.

Tienen una buena capacidad de concentración

En algunos casos, verbalizar instrucciones ayuda a mantener el enfoque y reducir distracciones.

Son creativas

Muchas personas con una personalidad creativa utilizan el diálogo consigo mismas para desarrollar ideas, encontrar soluciones originales o explorar diferentes posibilidades antes de llevarlas a cabo.

Escritores, artistas, investigadores y profesionales de diversas áreas pueden hablar solos mientras construyen proyectos, ensayan discursos o buscan inspiración.

Practican la autorregulación emocional

Las personas que hablan solas expresan pensamientos en voz alta puede ayudar a disminuir la ansiedad y manejar emociones intensas.

Beneficios

Mejoramos la memoria

Es otro de los datos que nos dan los estudios a la hora de hablar solos. Al hablar solos y en voz alta repetimos diversas ideas y esto permite que nuestra memoria vaya mejorando con el tiempo. Es importante recordar que con el paso de los años, esta se va perdiendo y es necesario reforzarla con ejercicios y otros. Este podría ser uno.

Nos beneficia a la hora de hablar en publico

Cuando tenemos un discurso muy bien interiorizado, esto es porque nos lo hemos aprendido. Si lo decimos en voz alta, es mucho mejor. Reforzamos las ideas que queremos exponer en público, retenemos memoria, y nuestras presentaciones ante más gente siempre mejoran.

¿Cuáles son las causas de hablar solo?

Reducir el estrés

Hablar solo puede funcionar como una estrategia para liberar tensión emocional.

Organizar información

Verbalizar pensamientos facilita el procesamiento de datos y la planificación de actividades.

Mejorar la memoria

Muchas personas repiten en voz alta listas, direcciones o pendientes para recordarlos con mayor facilidad.

Resolver problemas

Explicar un problema en voz alta ayuda a encontrar soluciones con mayor claridad.

Incrementar la concentración

Algunas personas utilizan instrucciones verbales para completar tareas complejas paso a paso.

Regular las emociones

Expresar sentimientos permite comprender mejor lo que se experimenta y reducir la intensidad emocional.

Hábito adquirido

Quienes crecieron verbalizando sus pensamientos pueden conservar esta costumbre durante la vida adulta.

Consejos para las personas que hablan solas

Hablar solo no suele ser motivo de preocupación, pero estos consejos pueden ayudarte a aprovechar este hábito de manera positiva.