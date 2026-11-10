La reflexión de Platón sobre la educación: «No se debe obligar a los niños a aprender, ni se debe forzar sus cabezas para asimilar conocimientos. Sólo se debe mostrar el camino»

Platón, nacido en Atenas en el año 427 a. C., fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Considerado una figura de la filosofía occidental, entre sus aportaciones destacan la teoría de las ideas, la alegoría de la caverna y el dualismo, que distingue entre el mundo sensible y el inteligible. Procedente de una familia aristocrática, se interesó por la filosofía y, a los 20 años, conoció a Sócrates, cuya influencia marcó su pensamiento.

Tras la muerte de su maestro, viajó por Sicilia e Italia y volvió a Atenas. Allí fundó la Academia, un centro de enseñanza donde se estudiaban matemáticas, medicina, retórica y astronomía. Sus obras, conocidas como «diálogos platónicos», abordan cuestiones sobre el conocimiento, la educación y la realidad. Entre las más destacadas figuran «La República» y «El banquete».

«No se debe obligar a los niños a aprender, ni se debe forzar sus cabezas para asimilar conocimientos. Sólo se debe mostrar el camino»

Con esta reflexión, Platón anima a reconsiderar la manera de abordar la crianza y la labor docente en una sociedad acostumbrada a obtener respuestas de forma inmediata. Que la educación básica sea un derecho universal no implica que el aprendizaje se pueda conseguir a través de la disciplina o los castigos. Acompañar sin imponer supone ofrecer espacios en los que los niños puedan preguntar, intercambiar opiniones y descubrir el mundo a su propio ritmo.

Fomentar la capacidad de pensar libremente constituye una de las mejores formas de enfrentar una realidad llena de desinformación y patrones de comportamiento previamente establecidos. Para lograrlo, padres y docentes necesitan dejar a un lado la necesidad de controlar cada paso y dar a los más pequeños la posibilidad de explorar, cometer errores y decidir por sí mismos para construir una identidad propia.

A lo largo de su vida, Platón reflexionó sobre la convivencia, el conocimiento y el crecimiento individual. En sus reflexiones sobre el conocimiento y el comportamiento humano, defendió que «No es en los hombres, sino en las cosas donde hay que buscar la verdad» y apuntó que «El hombre no puede practicar varias artes de forma exitosa».

El método de Sócrates, maestro de Platón, representa un buen ejemplo de cómo fomentar la capacidad de razonar por uno mismo. Su técnica, conocida como «mayéutica», se basaba en plantear preguntas para ayudar a sus interlocutores a descubrir sus propias respuestas, en lugar de ofrecerles soluciones. Esta forma de aprendizaje encuentra respaldo en investigaciones posteriores, como los estudios de Norman Slamecka y Peter Graf sobre el denominado «efecto de generación», que demostraron que las personas recuerdan mejor la información que elaboran por sí mismas que aquella que únicamente escuchan o repiten.

Más de 2.000 años después, el pensamiento de Platón sigue vigente porque plantea una cuestión fundamental: ¿Cómo cambia el aprendizaje cuando un niño siente curiosidad por descubrir frente a cuando estudia por obligación? Para el filósofo, educar no significaba únicamente transmitir conocimientos, sino también acompañar el desarrollo de cada persona y ayudarle a encontrar su propio camino.

Citas de Platón