A primera hora de hoy martes, serán muchos los coches que salgan a las carreteras de Madrid para dirigirse al trabajo o por ejemplo, para llevar a los niños al colegio. Pero tras un fin de semana, que en el caso de la capital ha sido largo por el puente de la Almudena, conviene tener el depósito lleno y más cuando debido a la huelga de maquinistas de tren, muchos opten también por coger el coche. Así que antes que nada, será bueno consultar el precio de la gasolina este 10 de noviembre, ubicando también las gasolineras más baratas de Madrid.

El descuento que también este mes se aplica, y que se corresponde con 20 céntimos el litro, no parece suficiente ante unos precios que parece que no dan tregua. Llevamos ya muchos meses con gasolina por encima del euro y medio, mientras el diésel incluso puede marcar más, de modo que conviene fijarse bien y saber donde repostar más barato, para que así podamos ahorrar aunque sea unos céntimos. Los datos los tenemos como siempre, a partir de lo que reportan las propias gasolineras al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 10 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con lo que dice el Geoportal, estas son las gasolineras más baratas de Madrid a primera hora de hoy martes:

Gasolina 95

Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1,459 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1,459 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1,459 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1,459 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Meroil . Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1,478 €/l .

. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1,478 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: 1,479 €/l .

. El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1,489 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Gasolinera Valdemoro . Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1,489 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: . Plenergy . El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,489 €/l .

. El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,499 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,499 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1,499 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1,499 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1,499 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,499 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Alcampo . Ciempozuelos. Calle del Cedro, 5. Precio: 1,499 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Cedro, 5. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1,499 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Ballenoil . Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1,499 €/l .

. Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: . Petroprix . Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1,499 €/l .

. Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1,499 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Plenergy . Collado Villalba. Calle Polígono 5, 20. Precio: 1,499 €/l .

. Collado Villalba. Calle Polígono 5, 20. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1,499 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Plenergy . Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 20. Precio: 1,499 €/l .

. Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 20. Precio: . Petroprix. Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 57. Precio: 1,499 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1,599 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: . Cepsa San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1,689 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1,699 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1,699 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1,699 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 I . San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: 1,699 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 II . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: 1,699 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: . Cepsa Las Arenas 365 . Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1,709 €/l .

. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: . Moeve . Manzanares el Real. Carretera M-607, km 46. Precio: 1,711 €/l .

. Manzanares el Real. Carretera M-607, km 46. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1,719 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Repsol Vallecas-La Atalayuela 365 . Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1,719 €/l .

. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1,729 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1,729 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1,729 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1,739 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,739 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . BP Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1,739 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Galp . Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, polígono industrial El Carralero, s/n. Precio: 1,749 €/l .

. Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, polígono industrial El Carralero, s/n. Precio: . Repsol . Madrid. Avenida de los Rosales, 147. Precio: 1,749 €/l .

. Madrid. Avenida de los Rosales, 147. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1,749 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Shell . Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1,759 €/l .

. Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1,759 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Cepsa Ciudad del Automóvil 365 . Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1,759 €/l .

. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,769 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1,769 €/l.

Diésel

Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1,689 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1,689 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1,689 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1,689 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1,689 €/l .

. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1,698 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1,699 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1,709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1,709 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1,709 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1,709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle del Trigo, 5. Precio: 1,709 €/l .

. Leganés. Calle del Trigo, 5. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1,709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1,709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Aluminio, 8. Precio: 1,709 €/l .

. Leganés. Calle Aluminio, 8. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1,709 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,715 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,719 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1,719 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,719 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1,719 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1,719 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,719 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1,719 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1,719 €/l.

Con esta información, ya podemos ver dónde repostar aunque en el caso de que desees hacer consulta en otro momeno del día, puedes entrar tú mismo en el Geoportal y filtrar resultados dependiendo de tu ubicación y en forma de lista o también, verlo todo en un mapa como este que ahora te mostramos a modo de ejemplo: