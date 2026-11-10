C. Thi Nguyen, filósofo americano: “Es absurdo pensar que podemos alejarnos de la estandarización a gran escala y retirarnos a un mundo idílico y anárquico”

Vivimos rodeados de aplicaciones y rankings que condicionan nuestra forma de pensar y actuar. Pero ¿hasta qué punto somos conscientes de cómo estas herramientas están cambiando nuestra percepción de la realidad? El filósofo estadounidense C. Thi Nguyen, profesor en la Universidad de Utah, lleva tiempo estudiando cómo los mecanismos de evaluación pueden «alterar nuestra visión del mundo». En su último libro, analiza cómo hemos ido delegando en números, clasificaciones e indicadores la capacidad de determinar qué merece la pena y qué no. Un fenómeno que, según explica, no nació con las redes sociales ni con las nuevas tecnologías, sino que tiene sus raíces en el siglo XVIII.

«El auge de la contabilidad y de la justificación cuantificada es del siglo XVIII, y transformó por completo la manera en que los gobiernos determinaban qué programas estaban justificados y cuáles no», explica. «Antes de este libro, estaba completamente convencido de las ideas de Scott. Había asumido plenamente que el problema eran las reglas, que el problema eran los sistemas de puntuación claros. Es la idea de que, de esas estructuras restrictivas surge una gran cantidad de juego y experimentación».

«Es absurdo pensar que podemos alejarnos de la estandarización a gran escala y retirarnos a un mundo idílico y anárquico»

«Los juegos como el ajedrez o el Civilización te llevan a un estado de conciencia muy limitado, en el que estás calculando constantemente y con precisión, ajeno a lo que te rodea. En cambio, en la pesca con mosca, al principio hay cierto grado de cálculo, pero al final te conduce a experimentar una especie de conciencia muy delicada, de atención difusa y sutil, no verbal, hacia todo lo que te rodea. Una sensibilidad especial que te permite percibir y reparar en las cosas de una determinada manera», señala en una entrevista para El País.

Según explica Nguyen, los aspectos mecánicos deberían servir como punto de partida para tomar decisiones más complejas y enriquecedoras. Pero, ¿por qué resulta tan difícil aplicar una solución aparentemente sencilla? Para tratar de explicarlo, recurre a las investigaciones de Theodore Porter, académico estadounidense especializado en estadística y sociología de las métricas.

Según Porter, cuando los responsables de tomar decisiones se limitan a seguir los datos, evitan asumir una responsabilidad personal sobre sus consecuencias. En cambio, cuando incorporan su propio criterio, deben responder por las decisiones que toman. Además, los juicios cuantitativos tienen la ventaja de transmitirse rápidamente, lo que explica que hayan terminado convirtiéndose en la forma de pensamiento predominante en las grandes instituciones.

Bajo su punto de vista, para cambiar eso, «hace falta que una persona, o un grupo reducido de personas examine los datos y después aporte algo más: una valoración cualitativa. Esto sucede constantemente. En la enseñanza, cuando un estudiante está justo en el límite entre dos calificaciones, tiene una situación médica compleja o una justificación complicada para no haber hecho algo, lo que haces en esos casos es hablar con otras personas de una manera bastante profunda y matizada sobre cómo actuar. Pero no sucede lo mismo en los niveles más altos. Ya te he dado dos explicaciones de porqué. La tercera, que explico en el libro, es lo que llamo el colapso de valores. Es lo que ocurre cuando las instituciones recompensan a personas que están dispuestas a no mirar el panorama general».

Biografía

C. Thi Nguyen es un filósofo y académico estadounidense especializado en la filosofía de los juegos. Actualmente ejerce como profesor de filosofía en la Universidad de Utah, donde desarrolla su labor investigadora y docente.

Nguyen se graduó en Filosofía en la Universidad de Harvard. Después de finalizar sus estudios, se instaló en la ciudad Boston, donde trabajó como redactor técnico. Aunque tenía un buen sueldo, no se sentía satisfecho con su carrera profesional, por lo que decidió continuar su formación académica y comenzó un doctorado en Filosofía en la Universidad de California. Durante esa etapa elaboró una tesis sobre la epistemología del testimonio moral y compaginó sus investigaciones con su trabajo como crítico gastronómico para Los Angeles Times.

Después de obtener el doctorado, empezó a trabajar como profesor adjunto mientras investigaba la filosofía de la estética. Su primer libro, «Games: Agency as Art», recibió en 2021 el Premio Literario de la Asociación Filosófica Estadounidense. En esta obra defiende que el diseño de videojuegos consiste en crear caminos hacia el éxito capaces de generar experiencias placenteras y estéticamente valiosas.

En enero de 2026, publicó su segundo libro, «The Score: How to Stop Playing Somebody Else’s Game», en el que analiza los peligros de trasladar la lógica de los juegos y las puntuaciones a la vida cotidiana sin cuestionar sus consecuencias. En él, desarrolla el concepto de «captura de valores», un fenómeno que se produce cuando «obtienes tus valores de alguna fuente externa y dejas que te gobiernen sin adaptarlos».