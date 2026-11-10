Un joven de 25 años abandona la ciudad para vivir en el campo: «Mi misión es hacer el máximo de cultivos posibles»

Alberto es un joven de 25 años que ha emigrado de la ciudad rumbo al campo para iniciar una nueva vida rodeado de naturaleza. Además, está contando todas sus aventuras en el canal que ha abierto en la plataforma YouTube, en el que va narrando todas las vivencias mientras desarrolla una vida distinta a la de cualquier joven en la actualidad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el joven que se ha marchado de la ciudad para iniciar una nueva vida en el campo.

«Me voy a vivir al campo con 25 años». Así reza el titular del vídeo publicado por Álvaro, un joven que se ha marchado de la ciudad rumbo al campo para vivir solo en una casa de sus padres, que sólo pisan durante los meses de verano. En este terreno rústico, Álvaro ha montado un huerto ecológico en el que ha plantado sus tomates, melones y una sandía de hasta 20 kilos que es la que da imagen a la miniatura y recientemente se le hizo viral en las redes sociales. Para narrar sus aventuras, se ha hecho un canal de YouTube en el que está contando toda su historia.

«Mi nombre es Alberto, tengo 25 años y sí, me he ido a vivir al campo», comienza diciendo en su primer vídeo, en el que enseña la casa de campo de sus padres en la que vive solo entre verano y verano. «Llevo cinco o seis meses desde que he empezado con el huerto y es mi primera vez. Para ser la primera vez, no ha salido del todo mal», dice este joven mientras en el vídeo publicado en YouTube se puede ver este huerto en el que hay una gran variedad de plantaciones, como puede ser un ciruelo Golden Japan y un níspero. «Es el primer árbol que planté. No ha salido muy bien, creo, está un poco pachucho», comenta.

La vida de Álvaro en el campo a los 25 años

«Ya vamos con el huerto. Lo que planté primero fueron los tomates, que están en las últimas. He hecho muy buena cosecha, he sacado muchos kilos y estoy contento», cuenta Álvaro, que también informa a sus miles de seguidores que estos tomates fueron atacados por la araña roja. En este huerto también enseña sus plantaciones de albahaca y perejil que han florecido en la tierra cuidada de forma totalmente ecológica.

«También tenemos melones, que están a punto de recogerse», cuenta, además de informar sobre la gran joya de la corona de su huerto: una sandía de la variedad melona de 20 kilos. Además, también señala un mandarino, un naranjo de pequeñas dimensiones y el semillero en el que tiene plantado el brócoli. «Tengo que preparar la tierra para el invierno», dice.

Álvaro también enseña esta casa de campo que es propiedad de sus padres, que solo visitan durante el verano. «Aquí hace falta mucho trabajo. Esa va a ser mi misión: limpiar y hacer el máximo de cultivos posibles. Tener gallinas y me gustaría montarme un gimnasio porque llevo tres o cuatro meses sin ir. Me rompí una mano y empecé a trabajar. Estoy de baja porque me fracturé un metacarpio», cuenta. «Si os gusta la vida de campo, las gallinas, la agricultura ecológica, todos los cultivos han sido ecológicos, sin químicos», dice a la vez que invita a sus seguidores a conocer sus aventuras a través de YouTube.