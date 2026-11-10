Después de 40 años esperando, Marruecos quiere invertir 11 millones de euros para construir un túnel bajo el Estrecho de Gibraltar que una África y Europa

España y Marruecos llevan más de cuatro décadas hablando de unir Europa y África por debajo del Estrecho de Gibraltar. El proyecto ha pasado por épocas en las que parecía avanzar y otras en las que prácticamente desapareció de la agenda, pero nunca llegó a abandonarse del todo. Ahora Marruecos ha decidido volver a invertir en él y contempla más de 120 millones de dirhams, unos 11 millones de euros, para 2027.

La cifra puede hacer pensar que las obras están a punto de comenzar, pero todavía queda bastant, si bien el dinero previsto por Rabat se utilizará para comprobar precisamente si el túnel puede construirse, actualizar estudios que en algunos casos tienen décadas y conocer mucho mejor un subsuelo que continúa planteando problemas a los ingenieros. España también está trabajando en su parte del proyecto, que ambos países recuperaron con fuerza en 2023 después de años de avances bastante más discretos.

Marruecos quiere invertir 11 millones de euros para construir un túnel bajo el Estrecho de Gibraltar

Los 120 millones de dirhams aparecen en el proyecto presupuestario para 2027 del Ministerio de Equipamiento y Agua de Marruecos. El dinero corresponde a la SNED, la sociedad estatal marroquí que desde principios de los años 80 trabaja con su equivalente española, SECEGSA, en la conexión fija del Estrecho. Y con ese dinero lo que se va a hacer por el momento es revisar trabajos de ingeniería anteriores, nuevas investigaciones sobre el terreno y también se actualizarán aspectos ambientales, económicos, jurídicos y geoestratégicos que pueden condicionar una infraestructura de estas dimensiones.

Marruecos contempla además otros fondos durante los años siguientes. Entre las partidas previstas aparecen 30 millones de dirhams para 2027 y otros siete millones anuales en 2028 y 2029 destinados a operaciones sobre el terreno y trabajos de apoyo. Aun así, el programa todavía tiene que pasar por el Comité Gubernamental Conjunto que comparten España y Marruecos. Tampoco existe por ahora una decisión definitiva para iniciar las obras.

El problema que lleva décadas escondido bajo el Estrecho

Sobre el mapa, separar España de Marruecos parece relativamente sencillo. En su punto más estrecho apenas hay unos kilómetros entre ambos continentes. El problema aparece cuando se mira debajo del agua y en concreto, uno de los lugares que más quebraderos de cabeza ha dado desde que comenzaron los estudios es el Umbral de Camarinal. Su estructura geológica es compleja y los trabajos realizados hace décadas no pudieron ofrecer toda la información necesaria porque la tecnología disponible entonces era mucho más limitada.

España está intentando ahora completar esas lagunas. SECEGSA y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas trabajan en nuevos estudios del fondo marino y se han reservado 553.187 euros para obtener un modelo geológico tridimensional de la zona. También se están utilizando sismómetros instalados en el fondo oceánico, capaces de registrar movimientos y aportar información sobre lo que ocurre bajo el lecho marino. La Universidad de Salamanca, por su parte, recibió un contrato para estudiar muestras obtenidas en sondeos.

España y Marruecos empezaron a estudiar el túnel en 1979

La historia de este proyecto comienza oficialmente en 1979, cuando España y Marruecos acordaron estudiar una comunicación permanente entre los dos países. Dos años después nacieron las sociedades públicas encargadas de hacerlo: SECEGSA en España y SNED en Marruecos. Desde entonces se han barajado diferentes posibilidades. Durante un tiempo se habló incluso de un puente sobre el Estrecho, pero las investigaciones terminaron inclinándose por una conexión ferroviaria excavada bajo el fondo marino.

El proyecto siguió acumulando estudios sin llegar a las obras y durante algunos periodos perdió protagonismo. En abril de 2023 volvió a recibir un impulso durante la 43.ª reunión del Comité Mixto Hispano-Marroquí. España ha destinado 2,3 millones de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación a actualizar los trabajos realizados anteriormente. No se parte, por tanto, de cero. El anteproyecto de 2007 sigue sirviendo como referencia, aunque necesita importantes cambios antes de saber si puede llevarse algún día a la práctica.

Así sería el túnel ferroviario entre África y Europa

La opción que se estudia no es un túnel por el que los coches puedan circular directamente entre España y Marruecos. El planteamiento es ferroviario y contempla varios tubos bajo el Estrecho, dos destinados a los trenes y otro para servicios, mantenimiento y posibles emergencias. También está cambiando la parte española de la infraestructura. Una de las posibilidades sitúa la terminal norte cerca de Vejer de la Frontera, en Cádiz, lo que obligaría después a conectarla con la red ferroviaria española y, desde ella, con el resto de Europa.

La empresa pública Ineco participa en la actualización del proyecto y se ha recurrido incluso al fabricante alemán Herrenknecht, uno de los grandes especialistas internacionales en tuneladoras, para analizar si técnicamente sería posible realizar una excavación de estas características. Y luego está el dinero. Los 11 millones que Marruecos pretende invertir en 2027 son sólo una pequeña parte de lo que supondría la obra si algún día recibe luz verde. Las estimaciones manejadas hasta ahora hablan de miles de millones de euros y de varios años de trabajos.