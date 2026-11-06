Tellado: «Expulsaremos a todos los invasores de Ceuta inmediatamente y se irán a Marruecos por donde han venido»

«Expulsaremos a todos los invasores de Ceuta inmediatamente y se irán a Marruecos por donde han venido». Así lo asegura Miguel Tellado en una entrevista a OKDIARIO. La policía calcula que en Ceuta podróian quedar de 10.000 a 12.000 personas llegadas el 30 de julio a España violando la frontera. El secretario general del Partido Popular cree que «lo ocurrido en Ceuta es la demostración de que en España hay un gobierno fallido, que no gobierna y que no protege sus fronteras».

Para Miguel Tellado, la crisis de Ceuta demuestra también que «el gobierno no tiene una política migratoria que impida que se invada nuestra frontera de forma masiva e ilegal». «En España, hace falta un gobierno que defienda la integridad territorial de nuestra nación y nuestra seguridad», afirma Tellado. Y añade: «Hace falta en España un gobierno que se haga respetar frente a terceros países».

«Con los que quedan en Ceuta sólo cabe devolverlos a su país de origen por donde han venido», dice con toda claridad el secretario general de los ‘populares’. «Han entrado ilegalmente y deben abandonar nuestro país cuanto antes», señala Miguel Tellado. Para Tellado, expulsar a los invasores «es una obligación de cualquier gobierno que se precie de tal nombre».

«El Gobierno de España debe tener una postura firme frente a Marruecos y debe ejecutar esas expulsiones inmediatamente», manifiesta Tellado. El secretario general de los ‘populares’ recuerda que esta ha sido la postura del PP «desde el primer día».

«No habrá indulto a Sánchez»

En la entrevista con OKDIARIO, realizada horas antes de la última operación de la UCO contra la corrupción en el ministerio de Transportes y Adif, Miguel Tellado ha hablado de otros temas, como la corrupción. «No habrá indulto a Pedro Sánchez», afirma rotundamente. «Será lo que dicten los jueces», asegura para el caso de que Sánchez fuera investigado y condenado. Y va más allá: «Prohibiremos por ley los indultos de políticos por corrupción».

Tellado señala que este criterio es igualmente válido para Begoña Gómez si es condenada en el juicio que afrontará en unos meses y para Zapatero. Cree Tellado que «Zapatero es la madre de la corrupción en la cúpula del PSOE» y que «Sánchez es una creación de Zapatero».

Para Miguel Tellado, «Sánchez ha carcomido todo con una corrupción putrefacta y ahora está acorralado» y cree ha convocado elecciones pensando en que su horizonte judicial estará peor en unos meses. Cree que el ministerio de Transportes era el centro de una trama criminal «con sede en La Moncloa», que «Óscar Puente se ha ido para que Sánchez siga y por un cálculo electoral a la vista de las encuestas». Tellado se remite a los propios corruptos como Koldo y Ábalos para los que Sánchez era «el one, el jefe, el boss, como entre ellos le llamaban». Y remata Tellado: «Si no es una mafia se le parece mucho».

Por todo ello, Miguel Tellado afirma en la entrevista que «estas elecciones no van de que el PP gane al PSOE» y cree que el 29-N nos la jugamos a vida o muerte: «Nuestra democracia peligra si Sánchez consigue volver a gobernar». Como ejemplo de la degradación de las instituciones con Sánchez, TVE: «La manipulación de TVE es un manoseo vergonzoso e inadmisible de una televisión pública».

«España necesita un presidente que gobierne para todos como Feijóo y que gestione lo público con rigor y solvencia», sentencia Miguel Tellado. Cree que la experiencia en la Xunta de Galicia, en Correos y en Insalud avala al presidente del PP para asumir tras el 29-N la presidencia del Gobierno de España.