Óscar Puente miente hasta para dimitir: afirma que lo decidió el día del accidente, pero la hemeroteca le desdice

Óscar Puente ha dimitido este martes, pero ni en su última comparecencia como ministro de Transportes ha dejado de mentir. Durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se cobró la vida de 69 personas, ha afirmado que su dimisión la había decidido el mismo día del accidente, pero el terror de los socialistas a la «hemeroteca» ha mostrado lo contrario.

Puente anunció que dejaba su cargo como ministro del Gobierno de Sánchez, que había ocupado desde el 21 de noviembre de 2023. Sus palabras textuales fueron: «La decisión sobre mi futuro la tomé los primeros minutos en los que se produjo la tragedia, en cuanto tuve conocimiento de ella, según me dirigía al centro 24 horas de Adif», y continuó diciendo que su decisión se la hizo saber a su familia en primer lugar antes que al presidente, al parecer.

Pero en declaraciones, un día antes del accidente se había negado a dimitir diciendo que su «forma de asumir responsabilidades es dar la cara». Posteriormente, expresó que no se iba a esconder detrás de nadie porque, según él, no tenía nada que esconder.

Hace cuatro días, ante la pregunta de una periodista durante una rueda de prensa, el mismo Puente había rechazado dimitir pese a que llevaba en sus hombros 115 víctimas mortales de los accidentes de Adamuz y los de Urda. En ese momento dijo que «¿Qué nivel de confort le puede proporcionar a una víctima?», que él dimita.

Además, se victimizó diciendo que le esperaba un calvario al que sería sometido y «encima en campaña electoral». Después aseguraba que los insultos, las descalificaciones y los prejuicios de culpabilidad se le van a atribuir, expresando que «lo fácil» para él sería salir, pero exclamaba que no iba con su carácter e indicando que el presidente del Gobierno no le había pedido que dimitiera. «El presidente del Gobierno no me lo ha pedido».