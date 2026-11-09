Garriga tilda de «estafador» a Sánchez: «Prometió el oro y el moro y ha robado el oro y ha traído la inmigración ilegal»

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha cargado duramente contra Pedro Sánchez durante un acto electoral celebrado este lunes en la Plaza de Lepanto de Mairena del Aljarafe (Sevilla), donde ha calificado al presidente del Gobierno de «estafador» y ha acusado al PSOE de haber traicionado a sus votantes. «Les prometió el oro y el moro y les ha robado el oro y ha traído la inmigración ilegal», ha proclamado ante los asistentes.

Garriga ha aprovechado su intervención para reivindicar el acuerdo presupuestario alcanzado por Vox en Andalucía y defender que ha permitido reducir las partidas destinadas a los sindicatos para dirigir esos recursos hacia los servicios públicos. «Queremos que ese dinero vaya a sanidad, educación y a los servicios públicos de los andaluces», ha señalado. También ha destacado las rebajas fiscales y el incremento de las partidas destinadas a sanidad y dependencia, además de reclamar medidas para facilitar el acceso a la vivienda y proteger al sector agrícola y ganadero frente a las políticas europeas de la Agenda 2030.

A su vez, el dirigente nacional ha puesto como ejemplo la gestión de Vox en Bormujos, municipio sevillano que ha visitado durante la jornada, para defender que la voluntad política puede traducirse en la construcción de vivienda social. En este sentido, ha asegurado que su formación pretende terminar la legislatura con 500 viviendas sociales en municipios como éste.

En su ataque al Ejecutivo central, Garriga ha reprochado a Sánchez su comportamiento tras los recientes accidentes ferroviarios con víctimas mortales. «Es indecente que Sánchez salga a darse besos y a bailar después de la muerte de 115 españoles», ha afirmado. Asimismo, ha acusado al socialismo de intentar «robar las elecciones» mediante la Ley de Nietos y ha advertido de que España no puede soportar otros cuatro años de Gobierno socialista.

Gavira lo tiene claro: «Sánchez o España»

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia y Desregulación, Manuel Gavira, ha situado la cita electoral del 29-N como una oportunidad para acabar con el socialismo. «Vox nació para citas como las que tenemos el próximo 29 de noviembre con un objetivo claro: acabar con el socialismo», ha manifestado. Gavira ha defendido que los españoles necesitan un Gobierno que reconstruya lo que, a su juicio, ha destruido el actual Ejecutivo y que sitúe a los ciudadanos como prioridad. «Sánchez o España», ha resumido en referencia a la cita electoral del 29N.

Reyes Romero y la prioridad nacional

La candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Sevilla, Reyes Romero, ha centrado su intervención en los problemas de infraestructuras y seguridad que arrastra la provincia. La diputada, que ocupa su escaño desde 2019, ha denunciado que las dificultades que entonces afectaban a los sevillanos siguen sin resolverse y se han agravado con el paso de los años.

Romero ha recordado que Sevilla es, según ha señalado, la provincia con menor inversión por habitante y año de España y cuenta con seis de los barrios más pobres de Europa. Entre las principales reivindicaciones ha enumerado la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto, la paralización de la SE-40, las deficiencias de la red de Cercanías y la necesidad de un tercer carril en la carretera que conecta Sevilla con Cádiz. También ha cuestionado la fiabilidad de la alta velocidad tras los accidentes de Adamuz y Urda. «Se están gastando el dinero de los impuestos en todo menos en España», ha criticado, antes de asegurar que con Vox en La Moncloa estas cuestiones cambiarán «de forma radical».