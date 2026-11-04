Figaredo en Utrera (Sevilla): «Que Óscar Puente dimita no nos sirve de nada; tiene que ponerse a disposición judicial»

El portavoz de desregulación, energía y economía de Vox, José María Figaredo, ha exigido este miércoles en Utrera (Sevilla) que el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pongan «a disposición judicial» por la gestión de los accidentes ferroviarios que han dejado más de un centenar de fallecidos en las vías españolas. Figaredo ha rechazado que una eventual dimisión del ministro sea suficiente y ha elevado la responsabilidad política hasta el jefe del Ejecutivo.

«Que Óscar Puente dimita no nos sirve de nada; lo que tiene que hacer es ponerse a disposición judicial», ha afirmado el dirigente de Vox, que ha cuestionado las referencias que ha realizado el PSOE sobre una posible «dimisión reparadora». «¿Reparadora con más de cien muertos en las vías españolas?», ha reprochado José María Figaredo.

De igual forma, Figaredo ha señalado directamente a Sánchez como responsable de la continuidad del ministro al frente de Transportes. «Óscar Puente no es nadie; estaba ahí por el presidente del Gobierno, que le ha mantenido durante todo este tiempo», ha sostenido. Por ello, ha reclamado que sea el propio presidente quien dimita y también se ponga a disposición judicial.

Situación económica de España

Durante sus palabras en el micrófono de OKDIARIO, el portavoz de Vox también ha abordado la situación económica de los españoles y las dificultades para llegar a final de mes con salarios que, a su juicio, han perdido capacidad adquisitiva. Figaredo ha situado en torno a los 16.000 euros anuales el salario más frecuente en España y ha denunciado el empobrecimiento de la sociedad como consecuencia de la inflación y los problemas de acceso a la vivienda.

«Ahora es imposible llegar a fin de mes», ha lamentado, al tiempo que ha defendido una rebaja masiva de impuestos como primera medida para mejorar la economía de los hogares. A esta propuesta ha sumado la necesidad de recuperar el crecimiento económico real, con incrementos de los salarios medios y del poder adquisitivo de los trabajadores.

El dirigente de Vox ha criticado que el modelo económico español esté excesivamente sustentado en el gasto público, los fondos europeos, la inmigración y el turismo. Frente a ello, ha reclamado «una transformación del sistema que permita impulsar la actividad empresarial y mejorar las condiciones económicas de los ciudadanos».

Primer presupuesto andaluz de PP-Vox

En clave andaluza, Figaredo ha defendido que el objetivo de Vox pasa por construir una comunidad autónoma «más dinámica» y con menos trabas administrativas para trabajadores, autónomos y empresas. El portavoz ha señalado que la «prioridad nacional» debe estar presente en la concesión de ayudas públicas y ha reivindicado la desregulación como eje de la normativa que se apruebe en la comunidad. Según ha explicado, su formación pretende eliminar obstáculos administrativos que dificulten la actividad económica.

Por último, Figaredo ha situado la remigración entre los elementos esenciales de las políticas que defiende Vox. En este sentido, ha reclamado el retorno a sus países de origen de los extranjeros que, según sus palabras, vivan exclusivamente de las ayudas sociales, cometan delitos o mantengan actitudes de rechazo a las costumbres españolas. «Todos aquellos extranjeros que vienen aquí a vivir solo de las ayudas sociales han de volver a su país», ha afirmado, antes de extender esta exigencia a quienes delinquen o, en su opinión, pretenden imponer costumbres ajenas a las de España.