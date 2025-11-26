Figaredo a María Jesús Montero: «Ustedes roban, saquean a los españoles y les mienten para ocultarlo»

El secretario general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ha protagonizado este miércoles una fuerte confrontación en la sesión de control al Gobierno contra la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero. El diputado le ha recriminado a Montero que «roban, saquean y mienten a los españoles».

Figaredo ha cuestionado la gestión económica del Ejecutivo en materia de impuestos y Seguridad Social, señalando que España es el «cuarto país donde más ha aumentado la presión fiscal». Según el diputado, el salario más frecuente en el país es de «unos 1.200 euros», de los cuales prácticamente la mitad se destina a «impuestos directos, indirectos y cotizaciones».

En un duro reproche dirigido a Montero, Figaredo ha afirmado: «Ustedes roban, saquean a los españoles y les mienten para ocultarlo». Figaredo ha insistido en que los datos oficiales ofrecidos por el Ministerio de Hacienda «no reflejan la realidad» que, según su visión, viven los «ciudadanos de a pie».

Figaredo también ha cuestionado la carga fiscal que soporta la clase media española, ya que ha indicado que, aunque en Alemania la presión fiscal sea similar, allí el salario más frecuente ronda los «4.000 euros mensuales», por lo que queda para pasar el mes son unos «2.000 euros». «Esa es la diferencia entre presión y esfuerzo fiscal (…) exprimen hasta el último euro de los españoles», ha explicado.

En el turno de réplica, María Jesús Montero ha insistido en «defender» que según datos de Eurostat la presión fiscal en España es del «37,3%», mientras que en la Unión Europea alcanza el «40,4%» y en la Eurozona el «40,9%». «Es falso que España sea un infierno fiscal como ustedes mantienen», ha esgrimido la ministra.

Además, Montero ha argüido que para Vox cualquier dinero que se destine a la Caja Común o a la Seguridad Social «es un saqueo» y en este punto es donde ha reprochado que para los de Santiago Abascal «lo mejor es que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos». La ministra ha indicado que mediante este sistema el que tenga mucho verá su bolsillo «abultado», pero el que no tiene nada se tendrá que salvar «como pueda» y buscarse la vida.