El falso feminismo de Montero: muestra su «firme compromiso» pero esconde el machismo crónico socialista

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP andaluz, Beatriz Jurado, ha puesto de relieve este martes el «falso feminismo» de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y líder del PSOE-A, por guardar silencio ante las actitudes machistas de sus compañeros socialistas, mientras presume públicamente de su compromiso con la igualdad. Jurado ha subrayado que el Gobierno andaluz actúa con «coherencia y responsabilidad» frente a la violencia de género.

En una comparecencia ante los medios, Jurado ha afirmado que el Ejecutivo de Juanma Moreno ha situado la lucha contra la violencia de género como «una prioridad diaria», respaldada por un aumento superior al 50% en los recursos desde 2018 y una atención ampliada a un 39% más de mujeres. «No es una foto del 25N, es un trabajo de todo el año», ha recalcado.

Frente a este compromiso, ha criticado duramente la actitud de Montero, a quien acusa de «mirar hacia otro lado» ante actitudes «inaceptables» dentro del PSOE. En concreto, reprochó su silencio ante los mensajes difundidos en el caso Koldo, donde dirigentes socialistas se jactaban y bromeaban sobre mujeres, lo que calificó de «apología de la violencia». «Se han utilizado a las mujeres como mercancía», denunció Jurado.

También arremetió contra decisiones del Gobierno de Sánchez que, a su juicio, han perjudicado directamente a las mujeres, como la ley del «solo sí es sí», que permitió la reducción de penas y excarcelaciones de agresores sexuales. Además, señaló los fallos en el sistema de pulseras anti-maltrato como un riesgo añadido para las víctimas.

Jurado aseguró que el PP andaluz «trabaja con resultados, no con eslóganes», a diferencia de los gobiernos socialistas anteriores, que apenas ejecutaron un 1,64% de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hoy, afirmó, esos recursos se gestionan de forma eficaz y transversal en Andalucía.

«Quien no condene comportamientos que atentan contra la dignidad de las mujeres no puede erigirse en referente del feminismo», sentenció. Según la dirigente popular, Montero representa «un feminismo de escaparate», incapaz de asumir responsabilidades cuando el machismo aflora dentro de su propio partido.