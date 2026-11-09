Colgar una botella de agua en el radiador en noviembre: por qué los expertos en climatización lo recomiendan y para qué sirve

Noviembre ha llegado y con él, en muchas casas, las calefacciones se comienzan a encender. Y claro, podemos lograr que la temperatura sea mucho más agradable dentro de casa, pero también puede darse el caso de que el ambiente se nota mucho más seco, algo que se aprecia sobre todo por la mañana, cuando nos levantamos con la garganta seca, la nariz algo congestionada o incluso con la piel más tirante de lo habitual.

Para evitarlo hay un truco muy sencillo que durante años se ha utilizado en muchas casas y que ahora vuelve a recomendarse: colocar una botella o un recipiente con agua cerca del radiador. No hace falta comprar ningún aparato ni gastar demasiado. El calor hace que el agua se vaya evaporando poco a poco y de este modo aumenta algo la humedad del ambiente. Eso sí, no se trata de llenar toda la casa de botellas, sino de utilizarlo cuando realmente notamos que el aire está demasiado seco.

Colgar una botella de agua en el radiador en noviembre: por qué los expertos en climatización lo recomiendan

Cuando encendemos la calefacción aumenta la temperatura de la habitación y la humedad relativa puede bajar. De ahí que muchas veces notemos la casa mucho más seca en invierno aunque fuera esté lloviendo o haga bastante humedad. Esto ocurre especialmente en habitaciones pequeñas, dormitorios con las ventanas cerradas durante muchas horas o casas en las que los radiadores funcionan prácticamente durante todo el día. Y es entonces cuando aparecen esas molestias tan habituales en esta época.

Para saber si realmente el problema está en la humedad podemos utilizar un higrómetro. No cuesta demasiado y en pocos segundos nos indica el porcentaje que tenemos dentro de casa. Los valores recomendados suelen situarse alrededor del 30% al 50%, aunque para invierno el IDAE habla de un nivel de confort que ronda el 40% y el 50%. Si estamos dentro de esos márgenes, probablemente no haga falta hacer nada. Si estamos muy por debajo, entonces sí podemos intentar aumentar un poco la humedad de la habitación.

Para qué sirve poner una botella de agua cerca del radiador

El funcionamiento no tiene demasiado misterio. Se coloca agua en una botella preparada para que tenga una abertura o, todavía más fácil, en un recipiente ancho que podamos dejar cerca del radiador sin riesgo de que se caiga. A medida que se calienta el aire, el agua se va evaporando. Y esa humedad pasa a la habitación.

De hecho, no es un invento nuevo. Durante años se han utilizado unos pequeños recipientes de cerámica que se colgaban de los radiadores y que se llenaban precisamente de agua. Con una botella se puede conseguir algo parecido, pero debe estar bien colocada. Nada de apoyarla directamente sobre una superficie demasiado caliente o dejarla en un lugar desde el que pueda caerse. Si es de plástico, todavía más importante. También hay que dejar una superficie de agua expuesta al aire. Una botella cerrada, como es lógico, no va a conseguir ningún efecto.

También puedes utilizar una venda o un trozo de tela

Otra opción consiste en utilizar una venda limpia o una tira de tela. Se deja uno de los extremos dentro del agua y el resto queda fuera, cerca del radiador. La tela va absorbiendo el líquido y se mantiene húmeda, de modo que el agua tiene más superficie desde la que evaporarse. Eso sí, aquí hay que tener algo más de cuidado con la limpieza. No sirve colocar la venda y olvidarnos durante semanas. Conviene cambiarla con frecuencia y lavar también el recipiente para que no se acumulen polvo o restos.

El agua debe renovarse igualmente. Al final estamos utilizando un recipiente abierto dentro de casa y lo normal es que con los días vaya acumulando suciedad. Tampoco hace falta complicarse demasiado. Si con un recipiente de agua conseguimos mantener una humedad adecuada, no es necesario añadir nada más.

No hay que pasarse con la humedad

El otro extremo tampoco interesa. Una casa demasiado húmeda puede terminar teniendo condensación en ventanas, paredes frías e incluso problemas de moho. Por eso el higrómetro vuelve a ser útil. Si empezamos a superar de manera habitual el 60% de humedad, no tiene sentido seguir añadiendo agua al ambiente. Y si aparecen gotas en los cristales todas las mañanas, también puede ser una señal de que estamos acumulando demasiada humedad.

Además, aunque haga frío, la casa necesita ventilarse. Unos minutos con las ventanas completamente abiertas permiten renovar el aire mucho mejor que tenerlas entreabiertas durante horas, algo que además puede hacer que perdamos buena parte del calor acumulado. La botella o el recipiente con agua pueden servir cuando la calefacción reseca ligeramente el ambiente, especialmente en una habitación pequeña. No sustituye a un humidificador cuando existe un problema importante, pero para esas casas en las que simplemente se nota el aire demasiado seco al encender los radiadores puede ser una solución sencilla, barata y que apenas requiere unos minutos.