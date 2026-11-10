Oferta flash de Amazon, en directo: última hora de las rebajas y descuentos por tiempo limitado de hoy
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La Navidad está cada vez más cerca y noviembre es uno de los mejores momentos para adelantar las compras, encontrar regalos originales y renovar algunos productos de casa sin gastar de más. Por eso, hoy volvemos a repasar las mejores ofertas de Amazon para que no se te escape ningún chollo.
A lo largo de la mañana iremos recopilando descuentos en tecnología, pequeños electrodomésticos, hogar, belleza, cuidado personal y moda, además de productos prácticos para el día a día. Desde artículos que pueden convertirse en regalos perfectos hasta básicos que merece la pena comprar ahora que están rebajados.
Oferta flash de Amazon, en directo: última hora de las rebajas y descuentos por tiempo limitado de hoy
La vaporeta de limpieza para el hogar baja de 99,99 a 63,17 euros en Amazon, con un 37 % de descuento
Esta vaporeta de mano está disponible en Amazon por 63,17 euros, frente a los 99,99 euros de su precio recomendado. El limpiador de vapor cuenta con una potencia de 3 bares, un depósito de 1.700 ml y un sistema de calentamiento rápido que, según el fabricante, está listo en solo 13 segundos. Permite ajustar la intensidad en seis niveles y alcanza temperaturas de hasta 120 °C. Además, incluye 16 accesorios para limpiar distintas superficies y rincones del hogar, como juntas, ventanas, cocina, baño, tapicerías e incluso el interior del coche.
El detergente Colon en gel para 134 lavados baja de 38,77 a 14,99 euros en Amazon, con un 61 % de descuento
El detergente Colon en gel está disponible en Amazon por 14,99 euros, frente a los 38,77 euros de su precio habitual. Este formato profesional contiene 9 kilos de producto y ofrece hasta 134 dosis, por lo que está pensado para realizar numerosas coladas sin tener que reponerlo con frecuencia. Su fórmula es apta tanto para ropa blanca como de color y permite lavar diferentes prendas con un mismo detergente. Con esta oferta, cada kilo sale por aproximadamente 1,67 euros y cada lavado cuesta unos 0,11 euros.
La plancha de pelo profesional ghd Platinum+ baja de 299 a 174,99 euros en Amazon, con un 41 % de descuento
La plancha de pelo ghd Platinum+ está disponible en Amazon por 174,99 euros, frente a los 299 euros de su precio recomendado. Este modelo incorpora la tecnología predictiva Ultra-zone, que adapta la temperatura para mantenerla constante durante el peinado. Está diseñada para todo tipo de cabello y, según la marca, ayuda a conseguir un acabado más brillante, reducir la rotura y proteger el color. Una herramienta de peluquería profesional para alisar o crear ondas desde casa.
La crema facial de colágeno medicube baja de 22,10 a 13,90 euros en Amazon, con un 37 % de descuento
La Jelly Cream with Collagen de medicube está disponible en Amazon por 13,90 euros, frente a los 22,10 euros de su precio recomendado. Este producto de cosmética facial contiene colágeno hidrolizado y niacinamida, dos ingredientes habituales en las rutinas de cuidado de la piel. Su fórmula está diseñada para proporcionar hidratación durante 24 horas y dejar un acabado luminoso, además de ayudar a mejorar la apariencia de firmeza y elasticidad del rostro. El envase contiene 110 mililitros de crema.
La creatina monohidrato de Optimum Nutrition baja de 29,99 a 19,99 euros en Amazon, con un 33 % de descuento
El bote de 634 gramos de creatina monohidrato micronizada de Optimum Nutrition está disponible en Amazon por 19,99 euros, frente a los 29,99 euros de su precio habitual. Se trata de un suplemento en polvo sin sabor que contiene 186 porciones y puede incorporarse a la rutina de entrenamiento antes o después de hacer ejercicio. La creatina es un complemento utilizado para mejorar el rendimiento en ejercicios de alta intensidad y contribuir al aumento de la fuerza y la potencia muscular. Con esta oferta, el kilo sale por aproximadamente 31,53 euros.
El pack de 96 rollos de papel higiénico Scottex baja de 25,12 a 22,90 euros en Amazon, con un 9 % de descuento
El paquete de papel higiénico Scottex Original está disponible en Amazon por 22,90 euros, frente a los 25,12 euros de su precio habitual. Incluye 96 rollos distribuidos en seis paquetes de 16 unidades, con dos capas que buscan ofrecer un equilibrio entre suavidad y resistencia. Es un formato pensado para abastecer el hogar durante más tiempo y reducir la necesidad de reponer este producto de uso diario. Con la oferta, cada rollo sale por unos 0,24 euros.
Las zapatillas Skechers Dynamight 2.0 para hombre bajan de 45,73 a 36,66 euros en Amazon, con un 20 % de descuento
Las zapatillas Skechers Dynamight 2.0 Rayhill están disponibles en Amazon por 36,66 euros, frente a los 45,73 euros de su precio habitual. Este modelo deportivo para hombre presenta un diseño versátil, pensado tanto para caminar como para el uso diario. Su estética discreta en color negro facilita combinarlo con diferentes prendas, mientras que su construcción ligera busca ofrecer comodidad durante la jornada.
Los seis gigarrollos de cocina reciclados RENOVA bajan de 25,39 a 19,99 euros en Amazon, con un 21 % de descuento
El pack de seis gigarrollos de cocina RENOVA está disponible en Amazon por 19,99 euros, frente a los 25,39 euros de su precio recomendado. Este formato equivale a 50 rollos de cocina estándar y está elaborado con papel reciclado, por lo que permite reducir la frecuencia de reposición. Además, cuenta con las certificaciones Ecolabel y FSC, que avalan sus características medioambientales y el origen responsable de las materias primas. Los rollos vienen envueltos individualmente en papel y están pensados para diferentes tareas de limpieza en el hogar.
Oferta flash de Amazon, en directo: última hora de las rebajas y descuentos por tiempo limitado de hoy
Las lluvias empiezan a ganar protagonismo y nos recuerdan que el invierno está cada vez más cerca. Los días de frío, los paraguas y las tardes en casa vuelven a formar parte de la rutina justo cuando la Navidad empieza a asomar en el calendario.
Es el momento de preparar el hogar para los meses más fríos, renovar algunos básicos y, por qué no, adelantar las compras navideñas para evitar las prisas de última hora.
La batidora de mano Cecotec PowerGear 1500 XL Pro baja de 41,90 a 35,90 euros en Amazon, con un 14 % de descuento
La batidora de mano Cecotec PowerGear 1500 XL Pro está disponible en Amazon por 35,90 euros, frente a los 41,90 euros de su precio recomendado. Cuenta con un motor de 1.500 W, 21 velocidades y función turbo para adaptar la potencia a diferentes preparaciones. Incorpora un brazo XL, una cuchilla de cuatro hojas con recubrimiento de titanio y un engranaje de metal. Además, incluye accesorios para ampliar sus posibilidades en la cocina y facilitar la elaboración de cremas, purés, salsas y otras recetas.