La gran fiesta de Carmen Borrego por su 60º cumpleaños: invitados VIP, karaoke al ritmo de Estopa y el plantón de Alejandra Rubio

Justo un mes después de soplar las velas de su 60º cumpleaños, Carmen Borrego ha encontrado el momento perfecto para celebrar por todo lo alto su entrada en una nueva década. Y es que, pese a su apretada agenda profesional, la hija de María Teresa Campos no ha querido dejar pasar una fecha tan señalada y ha organizado una velada muy especial en la que se ha rodeado de amigos, familiares y numerosos rostros conocidos del panorama social de nuestro país. El escenario elegido para la ocasión, tal y como ya adelantó COOL en exclusiva, fue el restaurante Abya, ubicado en el emblemático Palacio de Saldaña, en pleno barrio de Salamanca de Madrid. Un enclave privilegiado en el que por unas horas no han faltado las emociones y las sorpresas.

Su marido José Carlos Bernal, su hermana Terelu Campos, sus hijos Carmen y José María Almoguera y su nuera, María la Jerezana, fueron de los primeros en llegar a la celebración, protagonizando una estampa familiar que hacía tiempo que no se producía y que, sin duda, reflejó la buena sintonía que reina actualmente entre ellos. Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó desapercibida: la de Alejandra Rubio, la cual ha vuelto a poner sobre la mesa las diferencias que parecen mantenerla distanciada de algunos de los miembros del clan.

Lejos de esquivar las preguntas, Carmen Borrego y José María Amoguera no tuvieron problema en pronunciarse al respecto, aunque ambos optaron por recurrir a la ironía y al sentido del humor. «Hemos estado los que teníamos que estar. […] Alejandra tiene dos niños pequeños. […] No sé si la he echado de menos», reconocía entre risas la cumpleañera. Por su parte, su hijo tampoco se quedó callado, y lanzó lo que aparentemente podría interpretarse como una clara indirecta a su prima, dejando claro que él vive la paternidad de otra manera y que, bajo su punto de vista, «no tiene que ser una excusa».

Más allá de la familia, entre los asistentes también se encontraban amigos y compañeros del mundo de la televisión, como Ion Aramendi, María Amores, Antonio Rossi, Paloma Barrientos, Adriana Dorronsoro, Marisa Martínez Blázquez, Antonio Montero, Omar Suárez, Kike Calleja, Cristina Tárrega o Leticia Requejo, entre otros. Precisamente en las redes sociales de esta última se ha podido ver cómo todos ellos han disfrutado de un karaoke en el que han cantado a todo pulmón canciones como Tu calorro de Estopa, Amante bandido de Miguel Bosé, Dramas y comedias de Fangoria o Bailar pegados de Sergio Dalma.

Al final de la velada, Carmen no dudó en mostrarse muy agradecida con todos ellos con un emotivo discurso. «A mis amigos, mi familia, mis compañeros también, quiero darles las gracias. Ya sabéis que yo lo paso muy mal con el micro, aunque no lo creáis. He llegado este mes a ser presentadora, pero aun así, lo paso fatal. No puedo nombrar a todos, quiero nombrar, por supuesto, a mi familia, a todos los que están aquí, a los que adoro y a los que siento que siempre están a mi lado», expresó.