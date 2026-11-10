Cuando todavía quedan algo menos dos meses para acabar el año, muchos trabajadores comienzan a fijarse en el calendario laboral de 2027 en el que ya podemos ver qué puentes se van a celebrar y parece que nos vamos a tener que despedir de uno de los más famosos, que siempre ha llegado antes de que se produzcan las vacaciones de verano. Nos referimos al 1 de Mayo, Fiesta o Día del Trabajo que dependiendo del día suele dejar un puente de varios días, pero que el próximo año caerá en sábado por lo que quienes trabajan de lunes a viernes no ganarán ningún día libre adicional.

Y la situación además, será todavía más evidente en Madrid. El día siguiente, 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, caerá en domingo y parece que tampoco se trasladará al lunes. Así aparece en el calendario laboral aprobado para 2027 y publicado posteriormente por el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por tanto, el tradicional puente que en determinados años permite encadenar varios días sin trabajar desaparecerá del calendario para buena parte de los trabajadores. Y en Madrid, donde la proximidad de ambas celebraciones suele hacer especialmente atractivas estas fechas, el lunes 3 de mayo será laboral con carácter general.

El BOE lo confirma: adiós al puente más famoso de toda España en 2027

La resolución de la Dirección General de Trabajo publicada en el BOE el 13 de octubre de 2026 recoge la relación de fiestas laborales para 2027 en todas las comunidades autónomas. Entre ellas aparece el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, identificado como festivo nacional no sustituible y, por tanto, común a todo el territorio español. El problema sin embargo, para quienes esperaban aprovecharlo para disfrutar de un fin de semana largo, es que como el 1 de mayo de 2027 séra sábado, muchos no van a notar el día de fiesta, porque además, tampoco existe un traslado general del festivo al lunes siguiente.

Recordemos que no todos los festivos que caen en fin de semana funcionan de la misma forma. La normativa permite determinadas sustituciones cuando una fiesta nacional coincide en domingo, pero son las comunidades autónomas las que, dentro de los márgenes establecidos, configuran parte de sus calendarios y deciden qué fechas incorporan. El propio BOE explica que las autonomías pueden sustituir el descanso del lunes posterior a determinadas fiestas nacionales que coinciden en domingo por otras celebraciones tradicionales.

El 2 de mayo sólo es festivo en la Comunidad de Madrid

Por otro lado, el 2 de mayo no es un festivo nacional sino que se celebra el Día de la Comunidad de Madrid y, por tanto, afecta únicamente a esta comunidad autónoma. De este modo, en otros años, el 1 y el 2 de mayo ha permitido hablar del conocido puente de mayo madrileño. Cuando las fechas encajan entre semana, muchos trabajadores pueden acumular varios días consecutivos de descanso, algo que también se nota en los desplazamientos y en las reservas turísticas.

Pero en 2027 ocurrirá justo lo contrario. El 2 de mayo será domingo y la Comunidad de Madrid ha confirmado que, aunque mantiene su consideración de Fiesta de la Comunidad de Madrid, no aparece como jornada festiva independiente en el calendario laboral porque coincide en domingo. Por tanto, tampoco habrá un traslado automático al lunes 3 de mayo. Salvo que un trabajador tenga ese día libre por convenio, vacaciones o por la existencia de alguna festividad local concreta en su municipio, será una jornada laboral normal.

Madrid no trasladará el festivo al lunes 3 de mayo

El calendario laboral madrileño para 2027 fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 30 de septiembre de 2026. Incluye doce fiestas laborales de ámbito nacional y autonómico, a las que posteriormente se suman las dos fiestas locales que corresponde determinar a cada ayuntamiento.

En mayo aparece únicamente el sábado 1, Fiesta del Trabajo. El Gobierno regional aclara específicamente la situación del día siguiente: «El 2 de mayo mantiene su condición de Fiesta de la Comunidad de Madrid, aunque no figura en el calendario al coincidir ese día en domingo». Esto despeja una de las dudas que puede surgir al consultar el calendario de 2027, ya que el 2 de mayo sigue siendo su fiesta autonómica, pero al caer en domingo no genera otro día de descanso el lunes.

Qué otros festivos permitirán hacer puente en 2027

Aunque mayo dejará de ser puente el año que viene, el calendario de 2027 ofrece otras fechas que pueden resultar más interesantes para organizar algunos días de descanso. El 1 de enero será viernes, por ejemplo, mientras que Todos los Santos, el 1 de noviembre, caerá en lunes. Diciembre también tendrá una distribución más favorable. El 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, será lunes, mientras que el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, caerá en miércoles. En función de los días de vacaciones disponibles y de la organización de cada empresa, esta semana puede permitir combinaciones diferentes.

También hay festivos que vuelven a caer en sábado, como el 25 de diciembre, Navidad, por lo que 2027 será un año en el que varias celebraciones importantes coincidirán con el descanso habitual de muchos trabajadores, pero para el puente de mayo, sin embargo, el calendario no deja demasiado margen. Sábado 1 de mayo, domingo 2 y lunes 3 laborable. Y en Madrid se mantienen las dos celebraciones, pero en 2027 ninguna permitirá alargar el fin de semana.