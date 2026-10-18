Calendario laboral de Madrid en 2027: todos los festivos y puentes confirmados que habrá en la comunidad autónoma el año que viene

Quedan todavía más de dos meses para que finalice el año 2026, pero lo cierto es que seguro que muchas personas ya buscan los calendarios del que viene para saber qué días festivos van a tener o de si habrá posibilidad de hacer puente. Y en el caso de Madrid, el ayuntamiento ya ha publicado el Calendario Laboral de 2027 por lo que ya puedes apuntar cuáles van a ser los festivos nacionales, en qué días caen y también qué ocurre con los festivos de la Comunidad.

Y es que como suele ocurrir todos los años, también en el 2027 no todos los festivos caerán en días laborables y algunas fechas que tradicionalmente permiten disfrutar de un descanso adicional coincidirán esta vez con el fin de semana. Pero de todos modos no hay que alertarse porque también habrá oportunidades para hacer puente, sobre todo durante los meses de marzo, noviembre y diciembre. En total la capital contará con catorce fiestas laborales, las doce aprobadas por la Comunidad de Madrid y las dos que corresponden al municipio. El calendario trae además algunas particularidades como por ejemplo, San José que volverá a ser festivo, la Asunción de la Virgen que se trasladará al lunes 16 de agosto y el Día de la Comunidad de Madrid, que se celebra el 2 de mayo, el próximo año cae en domingo. Tampoco habrá demasiada suerte con San Isidro, que coincidirá con un sábado. En cambio, la Almudena se celebrará en martes, una fecha que puede resultar interesante para quienes tengan posibilidad de pedir un día libre.

Calendario laboral de Madrid en 2027: todos los festivos

El Gobierno regional aprobó el calendario mediante el Decreto 82/2026, de 30 de septiembre. Posteriormente, el Ayuntamiento de Madrid incorporó las dos fiestas locales, San Isidro Labrador y Nuestra Señora de la Almudena, que se mantendrán el 15 de mayo y el 9 de noviembre, respectivamente.

Así queda la relación completa de festivos para los trabajadores de Madrid capital:

1 de enero, viernes : Año nuevo

: Año nuevo 6 de enero, miércoles : Epifanía del Señor.

: Epifanía del Señor. 19 de marzo, viernes : San José.

: San José. 25 de marzo, jueves : Jueves Santo.

: Jueves Santo. 26 de marzo, viernes : Viernes Santo.

: Viernes Santo. 1 de mayo, sábado : Fiesta del Trabajo.

: Fiesta del Trabajo. 15 de mayo, sábado : San Isidro Labrador.

: San Isidro Labrador. 16 de agosto, lunes : traslado de la Asunción de la Virgen.

: traslado de la Asunción de la Virgen. 12 de octubre, martes : Fiesta Nacional de España.

: Fiesta Nacional de España. 1 de noviembre, lunes : Todos los Santos.

: Todos los Santos. 9 de noviembre, martes : Nuestra Señora de la Almudena.

: Nuestra Señora de la Almudena. 6 de diciembre, lunes : Día de la Constitución Española.

: Día de la Constitución Española. 8 de diciembre, miércoles : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. 25 de diciembre, sábado: Navidad.

Esta distribución será válida para quienes trabajen en la capital. Los residentes en otros municipios madrileños tienen también sus respectivas fiestas locales, puesto que cada ayuntamiento establece dos jornadas propias. Las otras doce fechas serán comunes para toda la región.

Los puentes de Madrid en 2027 que merece la pena tener en cuenta

Marzo será uno de los meses más atractivos para quienes quieran aprovechar los festivos. San José caerá en viernes, el día 19, y apenas una semana después llegará Semana Santa, con el Jueves Santo el 25 y el Viernes Santo el 26. De este modo, aquellas personas que trabajan de lunes a viernes podrán disfrutar de cuatro días seguidos durante esta última celebración. Existe, además, una combinación especialmente interesante: solicitando vacaciones los días 22, 23 y 24 de marzo, se podría descansar desde el viernes 19 hasta el domingo 28. Serían diez días consecutivos utilizando únicamente tres jornadas de vacaciones.

En agosto, el traslado de la Asunción al lunes 16 permitirá enlazar tres días libres. Y luego está Octubre que también ofrecerá opciones, porque el Día de la Hispanidad que es el día 12, caerá en martes. Bastaría con disponer del lunes 11 para conseguir un descanso de cuatro días.

Noviembre comenzará con Todos los Santos en lunes y, poco después, llegará la Almudena, también en martes. Diciembre tampoco estará mal repartido: el Día de la Constitución será lunes y la Inmaculada, miércoles. De este modo, quienes puedan librar el martes 7 tendrán cinco días consecutivos de descanso, contando el fin de semana anterior.

Por qué el 2 de mayo no aparece entre los festivos de Madrid

La ausencia del 2 de mayo puede llamar la atención al consultar el calendario. No se trata de que Madrid haya dejado de celebrar su fiesta autonómica, sino de una cuestión de fechas. En 2027 caerá en domingo y el Gobierno regional ha optado por incluir otras jornadas dentro de los doce festivos establecidos. Con San Isidro ocurrirá algo parecido. El patrón de Madrid se celebrará el sábado 15 de mayo, de manera que quienes habitualmente descansen durante el fin de semana no tendrán un día libre adicional. La festividad de la Almudena, por el contrario, sí caerá entre semana.

También conviene distinguir entre festivos laborales y días inhábiles administrativos. El Ayuntamiento recuerda que los sábados son inhábiles para determinados trámites, aunque pueden seguir siendo laborables. Por eso, antes de calcular plazos o solicitar permisos, resulta aconsejable consultar el calendario oficial y las condiciones particulares de cada puesto de trabajo.