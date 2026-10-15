Adiós al puente de mayo en 2027: el BOE confirma el giro en los festivos del 1 y 2 y esta es la comunidad autónoma que se lleva la peor parte

A lo largo del año son varios los festivos que se pueden disfrutar y dependiendo del día en el que caigan, incluso dan para poder hacer un puente de varios días tal y como ha ocurrido hace poco con el 12 de octubre y que nos dejó un fin de semana de tres días. Y muchos puede que ya estén pensando en el próximo puente o de hecho, que se fijen en lo que va a pasar en 2027 cuando precisamente, el puente de Mayo parece que no será como en año anteriores, sobre todo para la comunidad de Madrid.

El Boletín Oficial del Estado publicó el 13 de octubre de 2026 la relación de fiestas laborales para el próximo año, mediante una resolución de la Dirección General de Trabajo fechada el día 8. El documento recoge los festivos nacionales y los acordados por las comunidades autónomas, mientras que los ayuntamientos completan el calendario con sus dos celebraciones locales. Y en el caso de la Comunidad de Madrid hay un detalle decisivo ya que el Gobierno regional no ha trasladado la fiesta del 2 de mayo al lunes 3. Así, la celebración se mantiene, pero no va a ser un descanso añadido para la mayoría de empleados con jornada de lunes a viernes.

Adiós al puente de mayo en 2027

El 1 de mayo es festivo en toda España por la Fiesta del Trabajo. En 2027, sin embargo, coincidirá con sábado, algo que perjudica especialmente a quienes tienen una semana laboral convencional. No significa que se elimine el festivo ni que afecte por igual a todos los trabajadores si tenemos en cuenta que en sectores como el comercio, la hostelería o el transporte, los sábados pueden formar parte de la jornada habitual y las condiciones de descanso dependen del convenio y del calendario de cada empresa. Lo que desaparece para muchos es la posibilidad de enlazar automáticamente tres días libres.

En Madrid, además, el domingo 2 se conmemora el levantamiento de 1808 contra las tropas napoleónicas. Es el Día de la Comunidad, una fecha de gran presencia institucional y cultural que esta vez no proporcionará un lunes festivo. El Ejecutivo autonómico aprobó su calendario en septiembre y dejó fuera el traslado al 3 de mayo. Por tanto, quien quiera alargar el fin de semana tendrá que recurrir a vacaciones, días de libre disposición o alguna fórmula acordada con su empresa, así que conviene comprobarlo antes de reservar alojamiento o transporte.

Madrid sale peor parada y San Isidro tampoco ayuda

El disgusto puede ser mayor para quienes viven y trabajan en la capital. Apenas dos semanas después, el 15 de mayo, llegará San Isidro Labrador, patrón de Madrid y una de las fiestas más populares de la ciudad, pero el año que viene también va a caer en sábado. De este modo, se van a dar celebraciones, verbenas y actividades tradicionales, pero los trabajadores que ya libran ese día no ganarán otra jornada de descanso. Mayo reunirá así tres fechas destacadas en fines de semana: el Día del Trabajador, el Dos de Mayo y San Isidro.

La diferencia con otros años se nota al pensar en la planificación de pequeñas escapadas. Cuando el Primero de Mayo cae en viernes o lunes, un viaje de tres días puede organizarse sin pedir permiso en el trabajo. Si además la festividad autonómica encaja bien, las posibilidades aumentan. Pero en 2027 no sucederá así en Madrid. Ahora bien, puede que alguno sí que tenga festivo de varios días, ya que el efecto real depende de los turnos, de los descansos semanales y de cómo se aplique cada calendario laboral.

Los festivos de 2027 que sí permitirán organizar una escapada

El año próximo no será tan poco generoso con el descanso como podría parecer al fijarse únicamente en mayo. El 1 de enero caerá en viernes y ofrecerá un fin de semana de tres días a buena parte de los trabajadores. En Madrid, el 19 de marzo, San José, también será viernes. Y Semana Santa llegará poco después: el Jueves Santo será el 25 de marzo y el Viernes Santo, el 26, con cuatro días consecutivos para quienes tengan libres ambas jornadas y el fin de semana.

Más adelante aparecen otras oportunidades. La Comunidad de Madrid trasladará la Asunción al lunes 16 de agosto, puesto que el día 15 será domingo. Todos los Santos caerá en lunes 1 de noviembre y la Constitución, en lunes 6 de diciembre. A esto se suma la Inmaculada Concepción, el miércoles 8 de diciembre, una fecha que permitirá a algunos trabajadores plantearse varios días seguidos si pueden pedir vacaciones el martes 7. Esas posibilidades, eso sí, cambian de una comunidad a otra.

Por este motivo, lo mejor es que antes de cerrar cualquier plan se consulte bien el calendario oficial de la comunidad autónoma y los festivos del municipio, además de las condiciones laborales propias. En Madrid, el puente de mayo de 2027 no llegará por sí solo. Habrá que buscar otra fecha o reservar algún día de vacaciones. Para muchas familias, eso cambiará incluso los planes de primavera habituales.